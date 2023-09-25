В Одесі викрили медиків, які вимагали хабар за безкоштовну операцію (фото)

За даними слідства, вимушений переселенець із Сумської області терміново потребував операції, тому погодився на умови лікарів і заплатив їм хабар у розмірі 1200 доларів США.

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Правоохоронні органи Одеси розпочали розслідування у справі керівника нейрохірургічного відділення та нейрохірурга одного з медичних закладів. Вони обвинувачуються у вимаганні та отриманні хабара. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Згідно з даними слідства, ці медичні фахівці наполягали на тому, щоб один із переселенців із Сумської області заплатив їм 1200 доларів США за проведення операції з видалення міжхребцевих гриж і забезпечення подальшого післяопераційного догляду.

Пацієнт, який терміново потребував операції, був змушений погодитися на умови, запропоновані лікарями. Керівник і нейрохірург відділення були виявлені після того, як вони отримали першу частину незаконної вигоди.

Під час проведення обшуків у їхніх робочих кабінетах співробітники правоохоронних органів виявили понад 230 тисяч доларів США, 5 тисяч євро та майже 450 тисяч гривень, включно з коштами, отриманими в результаті операції.

Наразі розглядаються питання обрання запобіжного заходу щодо обвинувачених.

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