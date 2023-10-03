Коли в школах України починаються канікули: як раніше не буде

Тривалість канікул залежатиме насамперед від безпекової ситуації за умов воєнного стану в країні, температурного режиму та можливих перебоїв з електропостачанням.

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Осінні канікули у школярів України у 2023/24 навчальному році згідно з рекомендаціями Міністерства освіти та науки (МОН) мають розпочатися 23 жовтня і триватимуть до 29 жовтня включно. Такі дати зафіксовані у графіку канікул, оприлюдненому міністерством, пише "РБК-Україна".

Проте новий навчальний рік не зовсім схожий на всі попередні, оскільки проходить за умов воєнного стану та дефіциту енергопостачання, тож має низку особливостей. Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №782 від 28 липня, він розпочнеться 1 вересня і триватиме на місяць довше — до 28 червня.

Організація освітнього процесу залежатиме виключно від безпекової ситуації у різних населених пунктах країни. Тому дати початку канікул у різних регіонах України можуть варіюватися. При цьому структуру освітнього процесу і тривалість канікул визначають заклади загальної середньої освіти самостійно. Головне — відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту" протягом навчального року у школярів має бути загалом не менше 30 календарних днів відпочинку.

Як відпочиватимуть учні у 2023/24 навчальному році

Осінні канікули — 23-29 жовтня, за рекомендаціями МОН. Проте у Дніпрі осінні канікули розпочнуться 30 жовтня і триватимуть до 7 листопада.

Зимові канікули — 23 грудня — 7 січня. Для першокласників додатковий тиждень канікул заплановано взимку у Києві та Харкові – 19-25 лютого 2024 року. Крім того, інші дати канікул плануються у школярів Житомира і Харкова — з 23 грудня по 14 січня, а також у Черкасах — з 30 грудня по 14 січня.

Весняні канікули — 25-31 березня, однак у Житомирі вони почнуться вже 23 березня.

Літні канікули — з дня закінчення навчального року і по 31 серпня. У більшості шкіл останній дзвоник запланований на 31 травня, а до 28 червня 2024 року можуть проводитися компенсаторні заняття для учнів з метою подолання освітніх втрат через непередбачувані обставини, а також інші заходи освітньої програми, включаючи атестацію тощо. При цьому вже зараз відомо, що навчальний рік на Житомирщині має завершитися 6 червня 2024 року.

У Міністерстві освіти і науки України наголошують, що в школах можуть запровадити довготривалі канікули. Але це робитимуть у кожному конкретному закладі освіти лише в разі необхідності.

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Укриття, тривожний рюкзак і безсонні ночі: що потрібно знати батькам школярів до 1 вересня

Фокус писав про безпрецедентні способи гарантувати безпеку українським дітям за воєнних умов. Так, у Харкові анонсовано будівництво першої підземної школи.

Нагадаємо, з вересня у Харкові працюють класи, які розташували прямо на станціях метрополітену. Школярі комбінують онлайн та офлайн навчання.

Крім того, як зазначав 1 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий, 84% навчальних закладів обладнали спеціальними укриттями для захисту в разі надзвичайних ситуацій.

Фокус повідомляв, 29 серпня заступник міністра освіти й науки України Андрій Сташків розповів, що з 13 тисяч українських шкіл у "звичайному" форматі працюватимуть лише 7,5 тисячі.