Когда в школах Украины начинаются каникулы: как раньше не будет

Продолжительность каникул будет зависеть прежде всего от ситуации с безопасностью в условиях военного положения в стране, температурного режима и возможных перебоев с электроснабжением.

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Осенние каникулы у школьников Украины в 2023/24 учебном году согласно рекомендациям Министерства образования и науки (МОН) должны начаться 23 октября и продлятся до 29 октября включительно. Такие даты зафиксированы в графике каникул, обнародованном министерством, пишет "РБК-Украина".

Однако новый учебный год не совсем похож на все предыдущие, поскольку проходит в условиях военного положения и дефицита энергоснабжения, поэтому имеет ряд особенностей. В частности, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №782 от 28 июля, он начнется 1 сентября и продлится на месяц дольше — до 28 июня.

Организация образовательного процесса будет зависеть исключительно от ситуации с безопасностью в разных населенных пунктах страны. Поэтому даты начала каникул в разных регионах Украины могут варьироваться. При этом структуру образовательного процесса и продолжительность каникул определяют учреждения общего среднего образования самостоятельно. Главное — согласно закону "О полном общем среднем образовании" в течение учебного года у школьников должно быть в целом не менее 30 календарных дней отдыха.

Как будут отдыхать ученики в 2023/24 учебном году

Осенние каникулы — 23-29 октября, по рекомендациям МОН. Однако в Днепре осенние каникулы начнутся 30 октября и продлятся до 7 ноября.

Зимние каникулы — 23 декабря — 7 января. Для первоклассников дополнительная неделя каникул запланирована зимой в Киеве и Харькове — 19-25 февраля 2024 года. Кроме того, другие даты каникул планируются у школьников Житомира и Харькова — с 23 декабря по 14 января, а также в Черкассах — с 30 декабря по 14 января.

Весенние каникулы — 25-31 марта, однако в Житомире они начнутся уже 23 марта.

Летние каникулы — со дня окончания учебного года и по 31 августа. В большинстве школ последний звонок запланирован на 31 мая, а до 28 июня 2024 года могут проводиться компенсаторные занятия для учащихся с целью преодоления образовательных потерь из-за непредвиденных обстоятельств, а также другие мероприятия образовательной программы, включая аттестацию и т. п. При этом уже сейчас известно, что учебный год на Житомирщине должен завершиться 6 июня 2024 года.

В Министерстве образования и науки Украины отмечают, что в школах могут ввести долгосрочные каникулы. Но это будут делать в каждом конкретном учебном заведении только в случае необходимости.

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Укрытия, тревожный рюкзак и бессонные ночи: что нужно знать родителям школьников к 1 сентября

Фокус писал о беспрецедентных способах гарантировать безопасность украинским детям в военных условиях. Так, в Харькове анонсировано строительство первой подземной школы.

Напомним, с сентября в Харькове работают классы, которые расположили прямо на станциях метрополитена. Школьники комбинируют онлайн и офлайн обучение.

Кроме того, как отмечал 1 сентября министр образования и науки Оксен Лисовой, 84% учебных заведений оборудовали специальными укрытиями для защиты в случае чрезвычайных ситуаций.

Фокус сообщал, 29 августа заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал, что из 13 тысяч украинских школ в "обычном" формате будут работать только 7,5 тысячи.