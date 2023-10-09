У Києві посеред дороги упав будівельний кран: рух транспорту змінено (фото)

Внаслідок падіння будівельного крана обірвано контактну мережу, розповіли в КМДА. Тому скасували один маршрут тролейбуса та змінили напрямки руху для чотирьох маршрутів тролейбусів та автобусів.

Related video

Жителі Києва зауважили порушення руху громадського транспорту у Оболонському районі столиці. Тоді ж у мережі з'явились світлини, зроблені неподалік будівництва. На світлинах — будівельний кран, який упав і зачепив дроти над проїжджою частиною. В КМДА пояснили, що сталось та які наслідки інциденту. Про це ідеться у дописі в Telegram-каналі міської адміністрації.

Важливо

У Києві можуть підняти проїзд у громадському транспорті до 30 гривень: у КМДА назвали причину

Близько 8:00 9 жовтня столичні пабліки повідомили про надзвичайну подію в одному з районів Києва. Будівельний кран упав, проломив огорожу і частково дістав до проїжджої частини. Вказується можливе місце інциденту — Оболонь, неподалік від перетину двох вулиць — Богатирської та Полярної.

Надзвичайні новини Києва — НП з будівельним краном

В КМДА пояснили, що сталось у столиці. Причина падіння гусеничного будівельного крана — сильний вітер. Внаслідок поривів вітру пристрій втратив керування і перекинувся. Підтвердили також місце подій — перетин вулиць Богатирської та Полярної.

Місце падіння крана у Києві 9 жовтня Фото: Google maps

Під час падіння кран зачепив контактну мережу громадського транспорту. Тому є певні зміни в русі: змінюється тролейбусний маршрут №44, тимчасово не працює маршрут №32, змінюється маршрут автобусів №44, №44-д, 99. На місце події виїхали відповідні служби і долають наслідки негоди.

Падіння крана в Києві Фото: Скриншот

Зазначимо, днями у Києві стався ще один інцидент на будівництві. Містяни побачили, як упав Дегтярівський міст, який перебував у стані ремонту. На відео та фото з місця подій видно, як обвалилось кілька прольотів. При чому на ремонт було виділено 934 млн грн — у "Київавтодор" повідомляли про повну заміну деяких частин конструкції. Будівельна компанія запевнила, що приведе все до ладу за власний кошт.

Нагадуємо, 16 вересня у Києві відбувся протестний пікет під КМДА. Група містян вийшла з саморобними плакатами, в яких закликали припинити витрачати кошти на ремонти бруківки: пропонували все витрачати на армію. За кілька днів після виступу одному з учасників пікету, Роману Абрашину, вручили повістку до військкомату. Між тим кількома тижнями раніше мер Києва Віталій Кличко скликав міську раду саме з цією метою: для посилення підтримки ЗСУ і виділення додаткових коштів.