В Киеве посреди дороги упал строительный кран: движение транспорта изменено (фото)

В результате падения строительного крана оборвана контактная сеть, рассказали в КГГА. Поэтому отменили один маршрут троллейбуса и изменили направления движения для четырех маршрутов троллейбусов и автобусов.

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Жители Киева заметили нарушения движения общественного транспорта в Оболонском районе столицы. Тогда же в сети появились фотографии, сделанные неподалеку от строительства. На фотографиях — строительный кран, который упал и задел провода над проезжей частью. В КГГА объяснили, что произошло и каковы последствия инцидента. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале городской администрации.

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Около 8:00 9 октября столичные паблики сообщили о чрезвычайном происшествии в одном из районов Киева. Строительный кран упал, проломил ограждение и частично достал до проезжей части. Указывается возможное место инцидента — Оболонь, неподалеку от пересечения двух улиц — Богатырской и Полярной.

Чрезвычайные новости Киева — ЧП со строительным краном

В КГГА объяснили, что произошло в столице. Причина падения гусеничного строительного крана — сильный ветер. В результате порывов ветра устройство потеряло управление и перевернулось. Подтвердили также место событий — пересечение улиц Богатырской и Полярной.

Место падения крана в Киеве 9 октября Фото: Google maps

Во время падения кран задел контактную сеть общественного транспорта. Поэтому есть определенные изменения в движении: меняется троллейбусный маршрут №44, временно не работает маршрут №32, меняется маршрут автобусов №44, №44-д, 99. На место происшествия выехали соответствующие службы и преодолевают последствия непогоды.

Падение крана в Киеве Фото: Скриншот

Отметим, на днях в Киеве произошел еще один инцидент на стройке. Горожане увидели, как упал Дегтяревский мост, который находился в состоянии ремонта. На видео и фото с места событий видно, как обвалилось несколько пролетов. Ранее на ремонт было выделено 934 млн грн — в "Киевавтодор" сообщали о полной замене некоторых частей конструкции. Строительная компания заверила, что приведет все в порядок за свой счет.

Напоминаем, 16 сентября в Киеве состоялся протестный пикет под КГГА. Группа горожан вышла с самодельными плакатами, в которых призывали прекратить тратить деньги на ремонты брусчатки: предлагали все тратить на армию. Через несколько дней после выступления одному из участников пикета, Роману Абрашину, вручили повестку в военкомат. Между тем несколькими неделями ранее мэр Киева Виталий Кличко созвал городской совет именно с этой целью: для усиления поддержки ВСУ и выделения дополнительных средств.