"Привітали" яйцями: у Києві з дівчинки познущалися однолітки на її день народження (фото)

Група підлітків закидала сирими яйцями однолітку. Свідками подій виступали з десяток подруг дівчинки, але за неї ніхто не заступився.

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Дівчинка у Києві святкувала день народження, коли хлопці-однолітки закидали її сирими яйцями. Весь процес вони знімали на відео, яке поширили у мережі. На подію відреагували в ГУ Національної поліції столиці. Про деталі події розповіли на порталі ТСН.

Журналісти проглянули запис, на якому зафіксовано кадри знущання з дівчинки. Видно, як група хлопців 14-15 років кидаються сирими яйцями у бік дівчинки з розпущеним довгим волоссям та у білій футболці. На волоссі розтікся вміст яйця.

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Голос за кадром говорить, що це так вітають з днем народження. При цьому виспівує пісню російської співачки Ірини Алегрової "С днем рождения, успехов, радости, везения".

Навколо — з десяток дівчаток, які нічого не роблять, щоб зупинити дійство. Коли оператор розвертає камеру, в кадр потрапляють двоє хлопців, яких називають Данило і Давід. Вони також беруть участь у "привітанні": кидали яйця, хтось влучив, хтось промахнувся.

Новини Києва — подробиці булінгу дівчинки

Журналісти ТСН з'ясували, що подія відбулась у червні 2023 року. Щодо коментарів звернулись до поліції Києва. Правоохоронці вказали, що за фактом почали розслідування. Зі слів ювенальних поліцейських, особи дітей встановлено, опитують батьків, вирішують, як кваліфікувати події.

"Ювенальні поліцейські, побачивши відео у Телеграм-каналах, одразу почали перевірку. Дітей встановлено. Після опитування усіх батьків з дітьми буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації", — зазначили у поліції Києва.

Зазначимо, булінг — фізичне чи психологічне насильство, яке вчиняється у межах колективу чи групи людей. В Україні з цим явищем зустрічаються вісім з десяти дітей, стверджують в Українському інституті дослідження екстремізму. Дослідники зазначають, що учасниками подій завжди виступають три сторони — нападник, жертва, а також свідки.

Що таке булінг Фото: Радіо Свобода

Наразі немає інформації щодо кваліфікації подій у Києві. Під час схожих подій у Чернігові проти підлітків відкрили справу за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП, мінімальне покарання — штраф від 51 до 119 грн), а проти батьків — за ст. 184 КК (невиконання батьківських обов'язків, мінімальне покарання — штраф від 850 до 1700 грн).

Зазначимо, у Києва протягом жовтня сталось кілька подій з підлітками. Зокрема, 2 жовтня стало відомо про хлопця та дівчину, які викинулись з вікна 24-поверхового будинку. Також повідомляли про аналогічний вчинок двох дівчаток — вибрались на новобудову і стрибнули вниз.

Нагадуємо, 9 жовтня у Києві в Оболонському району упав будівельний кран. Пристрій пошкодив контактну мережу, тому змінився рух п'яти маршрутів громадського транспорту. 30 вересня у столиці сталась ще одна надзвичайна подія на будівництві: під час ремонтних робіт упав Дегтярівський міст, на відновлення якого раніше виділили більш як 900 млн грн.