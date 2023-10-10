"Поздравили" яйцами: в Киеве над девочкой поиздевались сверстники на ее день рождения (фото)

Группа подростков забросала сырыми яйцами сверстницу. Свидетелями событий выступали с десяток подруг девочки, но за нее никто не вступился.

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Девочка в Киеве отмечала день рождения, когда ребята-сверстники забросали ее сырыми яйцами. Весь процесс они снимали на видео, которое распространили в сети. На событие отреагировали в ГУ Национальной полиции столицы. О деталях происшествия рассказали на портале ТСН.

Журналисты просмотрели запись, на которой зафиксированы кадры издевательства над девочкой. Видно, как группа ребят 14-15 лет бросаются сырыми яйцами в сторону девочки с распущенными длинными волосами и в белой футболке. На волосах растеклось содержимое яйца.

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Голос за кадром говорит, что это так поздравляют с днем рождения. При этом распевает песню российской певицы Ирины Аллегровой "С днем рождения, успехов, радости, везения".

Вокруг — с десяток девочек, которые ничего не делают, чтобы остановить действо. Когда оператор разворачивает камеру, в кадр попадают двое парней, которых называют Даниил и Давид. Они также участвуют в "поздравлении": бросали яйца, кто-то попал, кто-то промахнулся.

Новости Киева — подробности буллинга девочки

Журналисты ТСН выяснили, что событие произошло в июне 2023 года. По поводу комментариев обратились в полицию Киева. Правоохранители указали, что по факту начали расследование. По словам ювенальных полицейских, личности детей установлены, опрашивают родителей, решают, как квалифицировать события.

"Ювенальные полицейские, увидев видео в Телеграмм-каналах, сразу начали проверку. Дети установлены. После опроса всех родителей с детьми будет принято решение о правовой квалификации", — отметили в полиции Киева.

Отметим, буллинг — физическое или психологическое насилие, которое совершается в пределах коллектива или группы людей. В Украине с этим явлением встречаются восемь из десяти детей, утверждают в Украинском институте исследования экстремизма. Исследователи отмечают, что участниками событий всегда выступают три стороны — нападающий, жертва, а также свидетели.

Что такое буллинг Фото: Радіо Свобода

Пока нет информации о квалификации событий в Киеве. Во время похожих событий в Чернигове против подростков открыли дело за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП, минимальное наказание — штраф от 51 до 119 грн), а против родителей — по ст. 184 УК (невыполнение родительских обязанностей, минимальное наказание — штраф от 850 до 1700 грн).

Отметим, в Киеве в течение октября произошло несколько событий с подростками. В частности, 2 октября стало известно о парне и девушке, которые выбросились из окна 24-этажного дома. Также сообщали об аналогичном поступке двух девочек — выбрались на новостройку и прыгнули вниз.

Напоминаем, 9 октября в Киеве в Оболонском района упал строительный кран. Устройство повредило контактную сеть, поэтому изменилось движение пяти маршрутов общественного транспорта. 30 сентября в столице произошло еще одно чрезвычайное происшествие на стройке: во время ремонтных работ упал Дегтяревский мост, на восстановление которого ранее выделили более 900 млн грн.