Українці можуть вийти раніше на пенсію: що для цього потрібно

Для дострокового виходу на пенсію є декілька умов. Українці повинні мати певний страховий стаж — 35 років для чоловіків та 30 для жінок.

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Деякі категорії українців можуть вийти на пенсію на півтора року раніше. Про це повідомило видання "На пенсії".

30 квітня 2022 року набув чинності закон України №2040-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства" від 15 лютого 2022 року.

Закон передбачає можливість дострокового виходу на пенсію за віком особам, з якими було розірвано трудовий договір з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці, зокрема мова йде про ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, перепрофілювання підприємства, установи, організації, або скорочення чисельності чи штату працівників.

Важливо, аби на день звільнення особи з роботи їй залишалося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку, відповідно до статті 26 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Також українець повинен бути зареєстрований у державній службі зайнятості, де для нього відсутня відповідна робота. Крім цього, в особи повинен бути повний страховий стаж роботи — 35 років для чоловіків та 30 для жінок.

Додали, що вийти на пенсію на півтора року раніше можуть українці, трудовий договір з якими розірвали з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника посаді за станом здоров’я.

Нагадаємо, в Україні пенсію за вислугу років можуть призначити в разі звільнення з роботи. Проте в деяких випадках після призначення такої пенсії пенсіонер може влаштуватися на роботу та продовжити отримувати виплати.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що деякі українці можуть збільшити розмір своєї пенсії онлайн. Зокрема, це можна зробити в пенсійному кабінеті на вебпорталі ПФУ.