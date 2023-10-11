Украинцы могут выйти раньше на пенсию: что для этого нужно

Для досрочного выхода на пенсию есть несколько условий. Украинцы должны иметь определенный страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

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Некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию на полтора года раньше. Об этом сообщило издание "На пенсии".

30 апреля 2022 года вступил в силу закон Украины №2040-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства" от 15 февраля 2022 года.

Закон предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту лицам, с которыми был расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда, в частности речь идет о ликвидации, реорганизации, банкротстве, перепрофилировании предприятия, учреждения, организации, или сокращении численности или штата работников.

Важно, чтобы на день увольнения лица с работы ему оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, в соответствии со статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Также украинец должен быть зарегистрирован в государственной службе занятости, где для него отсутствует соответствующая работа. Кроме этого, у лица должен быть полный страховой стаж работы — 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

Добавили, что выйти на пенсию на полтора года раньше могут украинцы, трудовой договор с которыми расторгли по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника должности по состоянию здоровья.

Напомним, в Украине пенсию за выслугу лет могут назначить в случае увольнения с работы. Однако в некоторых случаях после назначения такой пенсии пенсионер может устроиться на работу и продолжить получать выплаты.

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что некоторые украинцы могут увеличить размер своей пенсии онлайн. В частности, это можно сделать в пенсионном кабинете на вебпортале ПФУ.