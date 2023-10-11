Скаржилася на вздуття живота: під Дніпром жінка народила дитину, не знаючи про вагітність

Жінка поскаржилася на раптовий біль в животі і списала це на виразку шлунку. На світ з'явилася дівчинка вагою 3 кг.

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У місті Кам'янське на Дніпропетровщині жінка народила дитину, не знаючи, що вона вагітна. Цю історію в мережі розповіла лікарка Центру екстреної меддопомоги та медицин катастроф Лариса Буданцева.

За її словами, оператори лінії швидкої екстреної допомоги отримали виклик про те, що у 20-річної жінки з'явилися раптові болі в животі, і що вона думає, що в неї загострення виразкової хвороби шлунка.

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Медики, які прибули на виклик швидко "розібралися в ситуації", встановили, що жінка вагітна і в неї перейми та прийняли пологи.

На світ з'явилася дівчинка вагою 3 кг. Мати і дівчинку госпіталізовано в 9 пологовий будинок місті Камʼянське. Сама жінка до останнього заперечувала свою вагітність.

"Так несподівано у трирічного малюка зʼявилась маленька сестричка, а у батька і мами друга дитинка", — напаисала Лариса Буданцева.

Нагадаємо, що на Буковині чоловік не пішов служити через вагітну жінку та її хвору матір. Чоловік наголосив, що в його коханої є лише мама з інвалідністю й літня бабуся, а тому їй буде нікому допомагати.

Раніше повідомлялося, що українка поскаржилася на знущання лікарів під час пологів. Новонароджена дитина потрапила до реанімації.