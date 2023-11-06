Вперше від початку війни: до України приїхали керівники залізниць Європи (фото)

Делегація відвідала не лише столицю, а і місто Ірпінь.

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Вперше під час повномасштабної війни керівники залізниць Європи відвідали Україну. Вони завітали до столиці, щоб привітати українських фахівців з професійним святом — Днем залізничника. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Очільники залізниць Європи, зокрема, Литви, Австрії, Латвії, а також представники посольств США, Франції, Польщі, Іспанії та Словаччини відвідали інсталяцію на Михайлівській площі в Києві — розстріляний вагон з Ірпеня. Також делегація відвідала і саме місто Ірпінь. Крім того, керівники залізниць оговорили питання співпраці.

"Дякую європейським колегам за привітання до нашого професійного свята, за готовність допомагати та розвивати спільні проєкти в такі часи", — сказав голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Він наголосив, що завдяки надійному партнерству країн Європи та України триватиме розвиток сухопутних логістичних коридорів, а також відбуватиметься відкриття нових маршрутів.

Керівники залізниць Європи відвідали Україну

"Ми будемо спільними зусиллями підвищувати ефективність міжнародних перевезень. Ми цінуємо вашу підтримку. Це надзвичайно важливо і для роботи української залізниці, і для нашої перемоги", — додав голова правління "Укрзалізниці".

День залізничника: історія свята

День залізничника в Україні відзначають 4 листопада згідно з Указом президента від 15 липня 1993 року.

Президент Володимир Зеленський також привітав залізничників країни із їхнім професійним святом.

Саме 4 листопада у 1861 році до Львова вперше прибув потяг, який з’єднував територію сучасної України з польськими містами та столицею Австрії Віднем, а також Краковом та Перемишлем.

День залізничника вважають початком історії залізниць в Україні.

Ділянка залізниці Одеса-Балта, яку було прийнято вважати початком зародження залізничного транспорту в Україні, була побудована на 5 років пізніше від лінії Перемишль-Львів.

Раніше у пресслужбі Київського метрополітену та в КМДА повідомили, що з понеділка 2 жовтня у метрополітені Києва зменшили інтервали між поїздами.

А 15 вересня стало відомо, що інтернетом від Starlink українські поїзди оснащуватимуть поступово, хоча безкоштовний інтернет-зв'язок мав з'явитися в кожному вагоні вже до кінця 2023 року.