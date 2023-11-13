"Нічого не їсть": стало відомо про стан тигриці, яка постраждала від ракетного удару (відео)

За словами керівниці Центру порятунку диких тварин Наталії Попової, лікарі поки що не можуть точно визначити, що сталося зі звіром на прізвисько Тигрюля. Унаслідок переляку вона отримала травми і потребує подальшої діагностики.

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Тигриця Тигрюля, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Київській області, почала повзати і підводитися на задні лапи. Про це 13 листопада розповіла керівниця Центру порятунку диких тварин Наталя Попова в коментарі виданню "Страна.ua".

За словами Попової, Тигрюля проявляє ознаки відновлення, повзаючи і піднімаючись на задні кінцівки. Попри прогрес, тигриці надають протизапальну та знеболювальну терапію, і їй необхідний спокій. Після удару тигриця відчуває біль і відмовляється від їжі, що є негативним симптомом.

Лікарі Центру порятунку диких тварин поки не можуть точно визначити, що сталося з тигрицею.

"Версій, що могло статися, може бути багато — провал зв'язки, тріщина чи перелом, інсульт. Але зрозуміти, що саме сталося з тигрицею, можна тільки за допомогою апаратури", — пояснює Попова.

Центр порятунку диких тварин наразі очікує вказівок лікарів щодо подальших заходів. Необхідність проведення МРТ або рентгенівських досліджень обговорюється, враховуючи складнощі, пов'язані з діагностикою тигрів.

Попова наголосила, що збір коштів для проведення МРТ можливий, але рішення буде ухвалено після визначення точних потреб у діагностиці. Усі дії лікарів коригуватимуться залежно від стану Тигрюлі.

Крім того, внаслідок ракетної атаки в Центрі порятунку диких тварин також постраждав лев. Однак наразі він відновлюється і поводиться нормально. Попова наголосила, що наслідки для диких тварин можуть проявитися не відразу, і центр ретельно спостерігає за всіма тваринами, які надходять із проблемами після бойових дій.

Також завідувачка повідомила, що через останню ракетну атаку постраждала будівля, у якій перебувають тварини.

"У нас розбилося два вікна. Решта вікон просто відкрилися вибуховою хвилею. Поки що вікна не замінили, але сподіваюся, що сьогодні-завтра це зроблять", — сказала Наталія Попова.

Що сталося з Тигрюлею

Злякавшись ракетного обстрілу Києва та передмістя, 11 листопада тигриця Тигрюля, яка мешкає в Центрі захисту диких тварин, отримала травму

Представники Центру зазначили, що, судячи з усього, у тигриці травмовані задні лапи або хребет. Тигрюля отримала необхідне лікування, що включає протизапальну і знеболювальну терапію, і її стан наразі перебуває під пильним наглядом.

Нагадаємо, 11 листопада близько 8:00 у Києві прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу оголосили вже після них. За словами мера Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони працювали поблизу столиці на лівому березі.