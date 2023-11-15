Смерть дитини під час лікування зубів: слідчі назвали можливу причину загибелі хлопчика

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті — гостра легенево-серцева недостатність.

Related video

У Тернополі слідчі з’ясовують причину смерті малолітнього хлопчика під час лікування зубів. Дитині був рік та десять місяців. Про це повідомила Тернопільська окружна прокуратура у Facebook.

"Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури триває досудове розслідування, розпочате щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у понеділок, 13 листопада, лікування зубів хлопчику проводили під дією загального наркозу.

Як зазначають у місцевій прокуратурі, через падіння кров’яного тиску під час лікування його доставили у реанімацію, де дитина померла.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті — гостра легенево-серцева недостатність.

"Правоохоронці вживають вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи", — наголосили у прокуратурі.

У Тернополі хлопчик помер після лікування зубів: що повідомляли у поліції

Нагадаємо, 14 листопада у пресслужбі Нацполіції повідомили, що дитину до держаної клініки привела мама, щоб вилікувати карієс. Медики зазначили, що через вік хлопчика таку процедуру потрібно робити під наркозом. Для цього вони надали відповідне направлення для здачі усіх аналізів.

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли до реанімаційного відділення. Маленького пацієнта не могли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Нагадаємо, у липні 2021 року суд в Донецькій області виправдав стоматолога, на прийомі у якої померла дворічна дитина. Експертиза встановила, що причиною смерті хлопчика став металевий тампон, який перешкоджав доступу повітря в організм.