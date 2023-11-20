У Чернівцях легковик в'їхав у дерево через погоду: загинуло троє людей (фото)

Водій легковика BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Загиблими виявилися 22-річний кермувальник та двоє пасажирів віком від 19 до 20 років, розповіли в поліції.

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Вранці 20 листопада у Чернівцях легковик BMW в'їхав у дерево, в результаті чого загинуло троє людей. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області.

"Сьогодні, уранці, 20 листопада, по вулиці Маланчука обласного центру трапилася аварія. Унаслідок ДТП загинуло троє чернівчан. На місці події працюють співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції, ЧРУП та рятувальники", — йдеться у повідомленні.

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Поліція встановила, що 22-річний водій легковика BMW не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, тому зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії загинули водій та двоє пасажирів віком від 19 до 20 років.

Слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У поліції додали, що правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин та причин ДТП.

У пресслужбі ДСНС розповіли, що рятувальникам вдалося деблокувати з автомобіля тіла трьох загиблих — 2001, 2002 і 2003 років народження. Крім цього, працівники ДСНС закликали водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватися правил безпеки і дорожнього руху, зважаючи на погіршення погодних умов.

Нагадаємо, 14 листопада в Голосіївському районі Києва 20-річна дівчина, будучи напідпитку, вчинила смертельну ДТП. Через аварію загинуло двоє людей, натомість винуватиця ДТП втекла з місця події, проте її розшукали правоохоронці.

12 листопада у Львівській області сталася потрійна ДТП, у результаті чого четверо людей отримали травми, зокрема двоє дітей. За даними поліції, водій автомобіля Mercedes Е220, який спричинив аварію, був у стані алкогольного сп’яніння. Йому загрожує від трьох до восьми років тюрми.