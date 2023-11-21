До 15 грудня: мер Івано-Франківська заборонив проводити "дурнуваті" тендери, — ЗМІ (фото)

Незадовго до цього місцеве комунальне підприємство закупило меблі на майже 18,8 мільйона гривень. Розслідувачі стверджують, що ціни на них були завищені на 40-90%.

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків порадив своїм заступникам розбивати тендери на менші суми на тлі скандальної закупівлі меблів. Фото з його листуванням 20 листопада опублікувало місцеве медіа "Галка".

Журналісти припустили, що мова була про "гучну" закупівлю медичних меблів на майже 18,8 мільйона гривень.

"Прошу заборонити дурнуваті тендери до 15 грудня оголошувати на мільйонні суми! Ви як подуріли, зима на носі", — написав Марцінків.

Він зазначив, що "нікого не цікавить", чи було місце для корупції у скандальній закупівлі.

"Не треба було того тендеру", — підкреслив мер Івано-Франківська.

Фото листування Руслана Марцінків, оприлюднене у ЗМІ Фото: «Галка»

В Івано-Франківську закупили меблі з націнкою: що відомо

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради" провело тендер та уклало угоду на майже 18,8 мільйона гривень з київською компанією "Протек солюшнз Україна". Домовленість стосувалась постачання медичних меблів.

Як з’ясував незалежний антикорупційний центр NGL.media, вартість меблів, якщо порівнювати з цінами виробника, була завищена на 40-90%.

Окрім того, компанія отримала це замовлення без конкуренції, адже була єдиним учасником тендеру.

Інформація про проведений тендер на закупівлю медичних меблів Фото: Скриншот

У договорі загалом зазначено 40 позицій. Лише за десятьма з них, за інформацією розслідувачів, переплата склала понад 4,5 мільйона гривень.

"Протек солюшнз Україна" була зареєстрована у 2009 році та спеціалізується на торгівлі фармацевтичними товарами. Кінцеві бенефіціари компанії — кияни Федір Кірпенко та Наталя Тугай.

"Загалом ця компанія отримала замовлень на 5,4 мільярда гривень від державних та комунальних замовників з усієї України", — наголосили в антикорупційному центрі.

Повідомляється, що більшість цих торгів були виграні без конкуренції.

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