Прогноз погоди в Україні на 23 листопада: де оголосили штормове попередження (карта)

У більшій частині країни буде хмарно з проясненнями, проте у п'яти областях оголошено про небезпеку буревію.

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В Україні синоптики попередили про сильний вітер, ожеледицю та оголосили штормове попередження на 23 листопада. Про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру".

Зокрема на п'ять областей України чекає буревій та погіршення погодних умов.

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"23 листопада у Луганській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у попередженні "Укргідрометцентру".

Погода в Україні 23 листопада Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода в Україні 23 листопада

По всій території України буде хмарно.

Вночі у південно-східній, вдень у північній частині випаде невеликий та мокрий сніг, а на решті території без опадів.

В Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня країни — на дорогах буде слизько — місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура у східних областях вночі 10-15 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу, на решті території вночі -4-9, а вдень стовпчик підніметься до 3 тепла.

На півдні країни та Закарпатті вночі обіцяють 0-5 морозу, вдень 0-5 тепла.

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Вдень повітря прогріється до +2, а вночі буде холодно — до -6.

Слід також очікувати мокрий сніг чи дощ.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", — йдеться в повідомленні.

Завтра, 23 листопада, на українських трасах без опадів, кажуть синоптики. Найтепліше буде на заході — до +12°.

Нагадаємо, синоптики розповіли про київську погоду зими 2023-2024. У столиці цьогоріч не буде ніяких особливих катаклізмів та температурних показників. Середня температура сезону складе приблизно 0 градусів. 1 грудня розпочнеться справжня зима — стовпчики термометрів покажуть -2 градуси, тоді як середній температурний показник складе -1 градус.

А якщо говорити про зиму в Україні, то цьогорічна зима по всій території має бути м'якою та теплою. Проте за прогнозами окремих синоптиків, у грудні очікується короткочасне похолодання із морозами до -15 градусів.