Безпечна Чорна п'ятниця: як уникнути шахрайства і фальшивих знижок

На думку знавців, варто дотримуватися певних правил безпечної купівлі в інтернеті.

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Напередодні та під час Чорної п’ятниці в інтернеті активізуються численні шахраї, які влаштовують фальшиві розпродажі, пропонують подарунки, сертифікати, уявні розіграші тощо. Як розпізнати та уникнути афери, розповіло видання "Обозреватель".

На думку журналістів, варто бути уважнішими та обачними та обов’язково дотримуватися певних правил купівлі у мережі, аби вберегти і гроші на картковому рахунку, і навіть електронні гаманці.

Перевірка продавця

Насамперед, зазначають експерти, краще мати справу з продавцем, якому ви довіряєте або перевірте його перед передоплатою товару чи послуги. Звичайно краще з тими, в кого щось придбаваєте вперше, розплачуватися післяплатою. До речі, якщо домену онлайн-магазину місяць, а то й менше, краще не купувати через нього жодних товарів. Є висока ймовірність, що сайт створено спеціально на час розпродажів для легкої наживи.

Фальшиві знижки

Напередодні таких торговельних акцій, за словами експертів, шахраї розсилають численні оголошення по всіх можливих комунікаційних каналах. При цьому вони просять внести, бодай, незначну передоплату, але потім зникають разом з грошима.

Безкоштовні подарунки і "цікаві" пропозиції

Щоб отримати у Чорну п’ятницю якийсь бонус, аферисти, на думку знавців, пропонують заповнити форму з персональними даними і зазначити номер телефону. А от далі вони можуть використовувати це для шахрайства, наприклад, з банківськими картками.

Фальшива лотерея або конкурси

У цій схемі, пише видання, аферисти запрошують бажаючих взяти участь у лотереях з вигідними призами, конкурсах із гарними подарунками тощо. Але просять сплатити участь у такому заході, а після того, як гроші пішли з рахунку, вони щезають.

Підписка на популярні послуги

Зазвичай йдеться про послуги, які завжди затребувані — мобільний зв’язок, надання інтернету тощо. Шахраї, як-то кажуть у медіа, пропонують сплатити певну суму за доступ до послуги, але так само зникають з обрію.

Ключові правила безпеки:

протягом дня перевіряйте баланс покупок банківською карткою;

будьте обачними до будь-яких дзвінків з невідомих номерів телефону;

встановіть додаткову ідентифікацію;

користуйтеся лише перевіреною wi-fi-мережею;

завантажуйте лише офіційні мобільні додатки;

не хизуйтеся своїми покупками в онлайні.

Чорна п'ятниця — що відомо

Традиція гігантських розпродажів у так звану Чорну п’ятницю народилася у США, але достатньо швидко завоювала українців. Тож вони і чекають з нетерпінням останньої п'ятниці листопада, щоб придбати те, що так хочеться, і за пристойною ціною, на їхній погяд. Цьогоріч Чорна п'ятниця припадає на 24 листопада.

Важливо

Американські студенти запропонували перейменувати "чорну п'ятницю" через расистську назву

Нагадаємо, під час однієї з Чорних п'ятниць жінки влаштували бійку в ТРЦ через акційний рулон подарункового паперу.

Раніше Фокус повідомляв, що у Луцьку шахрай, прикинувшись співробітником гіпермаркету "Епіцентр", обдурив на 22 тисячі гривень чоловіка, який хотів купити холодильник і три телевізори.