Нардеп Тищенко міг переписати майно на підлеглого: розслідування Bihus.Info (відео)

Увагу журналістів привернув мікроавтобус "Мерседес", який фігурує в соцмережах нардепа. Завдяки цьому вдалося встановити цікаві факти з оточення Тищенка.

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Депутат Микола Тищенко, не виключено, записав частину свого майна на свого колегу Сергія Вакальчука. У останнього в один день з'явилося кілька вартісних об'єктів нерухомості. Встановити це вдалося завдяки мікроавтобусу, який фігурував у соцмережах Миколи Тищенка та його дружини Алли Барановської. Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info.

Власник мережі ресторанів у Києві Микола Тищенко у 2019 змінив свою діяльність і обрав крісло парламентаря. Він успішно балотувався від президентської партії "Слуга народу". Після цього народний обранець неодноразово потрапляв у скандали. Після повномасштабного вторгнення Тищенко постачав бронежилети київській теробороні — вони не витримували навіть пістолетну кулю, а потім з'їздив до Таїланду, через що його виключили з партії. Пізнише депутат проголосував проти відкриття реєстру декларацій.

Раніше журналісти вже перевіряли доходи нардепа і виявили, що він безоплатно користувався квартирою в елітному районі Києва, яка належить його бізнес-партнеру Віталію Сітаку. А ще Микола Тищенко з дружиною використовували будинок, записаний на матір Сітака. У соцмережі Тищенко навіть вихвалявся, що власноруч висадив сад у цьому будинку, але в декрарацію нардепа ця нерухомусть так і не потрапила.

Новий власник нового майна, яким користується Тищенко

Історія почалася з того, що журналісти помітили, що дружина Тищенка використовує чорний бус. Він фігурує на її світлинах та відео в мережі. Цей самий мікроавтобус "засвітився" біля Тищенка, коли він показував, як їздив на передову з гуманітаркою. Також цей автобус помітили під Верховною Радою, коли Тищенко був на засіданні, та коли нардеп приїздив "кошмарити " один із колцентрів.

Журналісти встановили, що мікроавтобус "Мерседес" 2016 року випуску, тюнінгований захисними решітками і люксовим салоном. З соцмереж стало відомо, що авто нардеп використовує вже понад рік, але офіційно йому воно не належить.

Микола Тищенко з дружиною Аллою Барановською Фото: orest.com.ua

Авто записане на Сергія Вакальчука — колишнього директора ТОВ ВКФ "Римід", співвласником якої до депутатства був Микола Тищенко, а зараз його дружина. Вакальчук став власником авто 25 серпня 2022 року, і вже за місяць цей мікроавтобус почав з'являтися у публікаціях Тищенка і його дружини. Також Вакальчук керував славнозвісним рестораном "Велюр", який свого часу порушував ковідні заходи. Працює чоловік на Тищенка вже понад 20 років.

Мерседес продавався за 50 тисяч доларів, а сам Вакальчук усе життя обирав скромніші авто. У нього у власності є два не надто дорогі легковики, придбані не новими.

Збагатів одразу на декілька об'єктів дорогої нерухомості за пів години

Але не лише на Мерседес розбагатів Вакальчук під час повномасштабної війни в Україні. На нього оформили одразу декілька об'єктів дорогої нерухомості — квартиру, дві земельні ділянки і будинок. Все це у нього з'явилося в один день в часовому проміжку — пів години і просто посеред повномасштабного вторгнення.

Квартира у 100 квадратів в будинку, де розміщувався ресторан "Велюр". Вона оформлена 17 червня 2022 року — орієнтовна її вартість 270 тисяч доларів, 2 ділянки у Козині і будинок на 4 спальні з будинком для гостей, для охорони, басейном і дитячим майданчиком. У січні 2022 року його виставляли за 1 млн 800 тисяч доларів. Зараз його продають за 888 тисяч доларів.

Квартира у 100 квадратів в будинку, де розміщувався ресторан "Велюр"

До повномасштабного вторгення Сергій Вакальчук жив у передмісті Києва, де на нього записана квартира. Квартира у цьому ЖК коштує майже вдесятеро дешевше, ніж будинок у Козині. Ще чоловік володіє частиною квартири у звичайній 5-поверхівці, яку отримав у спадок і має 3 га землі на Рівненщині, які здає в оренду.

Будинок у Козині

Після повномасштабного вторгнення дружина Тищенка, яка є власницею мережі салонів краси, відкрила в Ужгороді ще один. Журналісти визначили, що Алла Барановська живе в одному з найдорожчих ЖК Ужгорода. Кому належить та квартира, журналістам встановити не вдалося, але вони з'ясували, що вона не належить ані Тищенку, ані його дружині.

На момент підготовки розслідування стало відомо, що Тищенко з Барановською подали на розлучення, тож журналісти сподіваються, що перелік майна Тищенка може сплисти під час судового процесу з розірвання шлюбу.