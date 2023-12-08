На крок ближче до ЄС: Зеленський підписав чотири важливі закони

Важливі для вступу в ЄС закони стосуються нацменшин, чисельності НАБУ, перевірки майна держслужбовців та роботи САП.

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Президент України Володимир Зеленський підписав чотири закони, які потрібні для вступу до Європейського Союзу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Збільшення штату НАБУ

Перший закон, який підписав президент, передбачає збільшення чисельності Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Фото: Скриншот

Зокрема, раніше чисельність бюро не повинна була перевищувати 700 осіб. Документом, зокрема, кількість осіб начальницького складу зросте з 500 до 750 людей.

Приймати нових працівників на роботу будуть не відразу, а поетапно протягом трьох років. Так, до 2026 року планується щорічно проводити конкурси на додаткових 100 посад.

У пояснювальній записці зазначалося, що цей закон дозволить підвищити результативність НАБУ у розкритті корупційних та інших злочинів.

Як повідомляв Ярослав Железняк, за закон проголосували 332 народні депутати.

Перевірка набутого до держслужби майна

Також 8 грудня Зеленський підписав проголосовані Верховною Радою зміни до Закону "Про запобігання корупції".

Фото: Скріншот

Так, тепер працівники НАБУ матимуть право перевіряти майно держслужбовців та членів їх сімей, яке вони придбали до призначення на посаду. За ці зміни проголосували 308 нардепів.

Зазначимо, ще влітку цього року міністр юстиції України Денис Малюська наголошував, що про необхідність скасування цих обмежень звернула увагу Єврокомісія.

Важливо

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Закон про нацменшини

Третім підписаним Володимиром Зеленським документом є закон про нацменшини з врахуванням експертної оцінки Ради Європи. За нього проголосувало 317 депутатів ВРУ.

Фото: Скріншот

Він передбачає, що вищі навчальні заклади самостійно обиратимуть мову навчання, які є офіційними мовами Євросоюзу. Окрім того, у класах мову меншин використовуватимуть на рівні з держмовою.

Відокремлення САП

Серед іншого, Зеленський підписав закон, який передбачає відокремлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в окремий орган прокуратури.

Фото: Скриншот

Також зміниться процедура конкурсного відбору на посади прокурорів та керівник посад, дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту. Підтримало цей закон 298 народних депутатів України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів на три петиції, які стосуються важливих змін в українській армії. Зокрема, йдеться про ротацію, демобілізацію та звільнення зі служби строковиків, які відслужили встановлені терміни.

Також 6 грудня президент підписав закон, який передбачає скасування мораторію на податкові перевірки.