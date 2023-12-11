Побиття першокурсників у Львові: нападників відрахували з училища (відео)

Старшокурсники, які ініціювали побиття, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу.

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Студентів одного з навчальних закладів Львівської області, які вчинили побиття першокурсників під час "посвяти", було відраховано з навчального закладу та виселено з гуртожитку. Про це повідомив Департамент освіти і науки Львівської ОДА.

Старшокурсникам, які брали участь у бійці та вчинили неприпустимі дії щодо першокурсників, доведеться нести юридичну відповідальність відповідно до закону. Керівництво навчального закладу звернулося в поліцію, і після завершення розслідування буде вжито відповідних заходів.

"Окрім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушників відраховано із закладу та виселено з гуртожитку", — підкреслюється в повідомленні.

Департамент освіти і науки "категорично засудив" будь-які прояви цькування і назвав випадок, що трапився, "ганебним" і абсолютно неприйнятним ні з морального, ні з етичного, ні з правового погляду.

Після інциденту посадовці Львівської ОДА додатково запроваджують низку заходів щодо запобігання та протидії цькуванню в закладах освіти. Яких саме — не уточнили.

Побиття першокурсників у Львівській області: що відомо

Нагадаємо, що напередодні кілька студентів одного з училищ Львівської області, у присутності свідків, били першокурсників. За допомогою боксерської рукавички вони почергово наносили удари в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям.

Побиття сталося ще в жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному із сіл Золочівського району.

За фактом побиття поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Нагадаємо, що на території Польщі четверо громадян України могли викрасти та побити чоловіків із Молдови, які відмовлялися працювати.

23 листопада повідомлялося, що в Польщі шеф-кухар з України вбив дружину і дочок. 18 листопада Сергій Трончук вирушив до торгового центру, де підійшов до охоронця і повідомив, що вбив свою сім'ю. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.