Народила дитину від батька: на Сумщині дівчинка стала жертвою сексуального насильства

Випадок стався у багатодітній родині. Правоохоронці встановлюють осіб, які покривали злочин.

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На Сумщині правоохоронці розслідують справу зґвалтування батьком його 13-річної доньки. Внаслідок тривалого насильства дівчинка народила дитину. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Слідство встановило, що випадок стався у багатодітній родині, яка проживає в одному з населених пунктів Сумської області. У березні 2023 року чоловік зґвалтував свою 13-річну доньку. З того часу він періодично вчиняв щодо дитини подібні дії сексуального характеру.

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Дівчинка завагітніла від батька, а 12 грудня 2023 року вдома вона народила дитину. Через це її матері довелось звернутись за медичною допомогою. Лише після цього дівчинка розповіла про систематичне ґвалтування батьком.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному чоловікові за фактом зґвалтування рідної доньки (ч. 4 ст. 152 КК України). За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 14 грудня 2023 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", — повідомляляють у прокуратурі.

Чоловік ґвалтував доньку протягом року

Зараз правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до приховування зазначеного злочину.

Дівчинка з немовлям перебувають під наглядом медиків.

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