Російських "чортів" буде менше: Зеленський привітав із Різдвом українських воїнів

Глава держави подякував бійцям сил ППО за те, що вони знищили не тільки 30 "шахедів", а й збили п'ять одиниць ворожої авіації.

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Українські воїни сил ППО до вечора Різдва зуміли не тільки відбити атаку російських безпілотників Shahed, а й знищити п'ять бойових літаків окупантів. І що сильнішою буде українська протиповітряна оборона, то "менше російських чортів буде" в Україні, написав 25 грудня у вітальному повідомленні президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Різдво цього року задає правильний настрій можливостей українців на весь наступний рік. Це стосується, як і можливостей щодо зміцнення повітряного щита, так і в контексті діалогу з українськими партнерами.

"Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", — наголосив президент.

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Зеленський окремо подякував за бойову роботу українським захисникам, які завдяки своїм навичкам збили 30 "шахедів" і збили п'ять одиниць ворожої авіації.

"Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків. Дякую всім нашим воїнам за влучність та силу! Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був", — подякував захисникам Зеленський.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко 23 грудня у зв'язку з втратами Росією бойових літаків заявив, що ЗСУ встановили світовий рекорд, коли в бою було знищено одразу п'ять літальних апаратів противника. За його словами, ця подія змусить окупантів зробити паузу і переосмислити свої подальші дії.