Российских "чертей" будет меньше: Зеленский поздравил с Рождеством украинских воинов

Глава государства поблагодарил бойцов сил ПВО за то, что они уничтожили не только 30 "шахедов", но и сбили пять единиц вражеской авиации.

Related video

Украинские воины сил ПВО к вечеру Рождества сумели не только отразить атаку российских беспилотников Shahed, но и уничтожить пять боевых самолетов оккупантов. И чем сильнее будет украинская противовоздушная оборона, тем "меньше российских чертей будет" в Украине, написал 25 декабря в поздравительном сообщении президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Рождество в этом году задает правильный настрой возможностей украинцев на весь следующий год. Это касается, как и возможностей по укреплению воздушного щита, так и в контексте диалога с украинскими партнерами.

"Возможностей в укреплении нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле", — подчеркнул президент.

Важно

Худшая статистика ВКС РФ: эксперты об уничтожении российского Су-34 под Мариуполем

Зеленский отдельно поблагодарил за боевую работу украинских защитников, которые благодаря своим навыкам сбили 30 "шахедов" и сбили пять единиц вражеской авиации.

"Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов. Спасибо всем нашим воинам за меткость и силу! Спасибо каждому и каждой, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несокрушимость, где бы он ни был", — поблагодарил защитников Зеленский.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко 23 декабря в связи с потерями Россией боевых самолетов заявил, что ВСУ установили мировой рекорд, когда в бою было уничтожено сразу пять летательных аппаратов противника. По его словам, это происшествие заставит оккупантов сделать паузу и переосмыслить свои дальнейшие действия.