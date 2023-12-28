В Одесі чоловік узяв у заручники жінку і дитину: втрутилися спецпризначенці, — ЗМІ (фото)

За даними місцевих журналістів, нападник є військовослужбовцем і нібито був озброєний. Утім, у поліції поки що не підтверджували цю інформацію.

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В Одесі в середу, 20 липня, поліцейський спецпідрозділ КОРД провів успішну спецоперацію зі звільнення двох заручників. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

За даними журналістів, чоловік у стані наркотичного сп'яніння захопив у заручники жінку та її 13-річну дитину у квартирі на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі міста. Місцеві одеські пабліки стверджують, що йдеться про його власну сім'ю. За деякими даними, нападник є військовослужбовцем і був озброєний.

На місце події прибули рятувальники, бійці поліцейського спецпризначенця, представники Військової служби правопорядку та медики. Мешканців під'їзду евакуювали.

Спецоперація зі звільнення заручників тривала близько години. У підсумку нападника знешкодили, а жінку і дитину звільнили.

Постраждалих під час спецоперації немає. Нападника з місця події відвезли в кареті швидкої допомоги. У поліції інцидент поки що не коментували.

Фото: Думская Фото: Думская Фото: Думская Фото: Думская

Нагадаємо, у Львівській області чоловік у військовій формі погрожував священникові й говорив, що якщо клірик не з'явиться до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то його туди відвезуть силою, або ж заберуть сина.

Раніше повідомлялося, що житель російського Новосибірська взяв у заручники помічницю сенатора й обіцяв підірвати будівлю, якщо йому не нададуть належного лікування.