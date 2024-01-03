Майже всі українці, які виїхали за кордон у 2023 році, повернулися додому, — Opendatabot

За даними аналітиків, на початку 2023 року українці частіше виїжджали, ніж поверталися. Однак уже з липня ця тенденція змінилася.

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За минулий 2023 рік в Україну повернулися 14 мільйонів українців, які виїхали за кордон, що становить майже 99% від загальної кількості громадян, які залишили країну. Про це повідомляє аналітичний портал Opendatabot.

Зазначається, що різниця між числом тих, хто виїхав, і тих, хто повернувся, зменшилася в 15 разів порівняно з попереднім 2022 роком, коли за кордон виїхало 2,2 мільйона осіб.

За даними аналітиків, з України 2023 року виїхало 14,1 мільйона осіб, а повернулося 14 мільйонів, різниця склала 142 тисячі осіб.

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При цьому загальна кількість перетинів кордону громадянами України торік становила понад 32 мільйони.

Якщо на початку 2023 року частіше українці виїжджали, ніж поверталися, то вже з липня ця тенденція змінилася. Максимальний приріст повернень до країни зафіксовано у квітні — +114 000 осіб, а також у серпні — +144 000 українців.

Фото: opendatabot

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що у Фінляндії МВС виплачує по 5300 євро українським біженцям, які вирішили добровільно повернутися в Україну.

Нагадаємо також, що в Чехії термін проживання в безкоштовному житлі для українських біженців скоротили до 90 днів. При цьому тимчасовий захист для громадян України продовжили до березня 2025 року