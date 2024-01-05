Українські паспорти на кордоні США: конгресмен показав підроблені документи, — джерело (фото)

Джерело Фокуса повідомило, що за одним із паспортів закріплена зовсім інша людина, яка 10 років не перетинала кордон України.

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Конгресмен-республіканець Метт Гетц 3 січня повідомив, що на кордоні з Мексикою було знайдено десятки українських паспортів, показавши відповідне фото. Як розповіли Фокусу в правоохоронних органах, один із документів не був випущений у нашій країні, а конгресмен показав підроблені паспорти.

Паспорти на кордоні США та Мексики Фото: Rep. Matt Gaetz/Twitter

Також джерело повідомило, що паспорт GB230002 належить такому собі Oleksii Muradov (Олексію Мурадову), який 16.09.2016 року народження. Однак в Україні документ на це ім'я не видавався. Ба більше, облікові записи на ім'я Oleksii Muradov не знайдено.

Паспорт на кордоні США

За словами джерела, що за паспортом GB230002 закріплений якийсь Боканча Олексій Васильович, 16.09.1987 року народження. За останні 10 років він не перетинав кордон України. Тому, як зазначили в правоохоронних органах, показаний конгресменом на фото паспорт був виготовлений не в Україні.

На кордоні США та Мексики знайшли українські паспорти: що відомо

Член Палати представників США від Республіканської партії Метт Гетц 3 січня повідомив, що у США на південному кордоні знайшли десятки паспортів України та Китаю. Він висунув претензії до президента США Джо Байдена і до міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса щодо незахищеності кордонів країни.

"Увага! Десятки розкиданих українських і китайських паспортів знайшли на південному кордоні США. Байден і Майоркас кажуть, що кордон безпечний", — написав він.