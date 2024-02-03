На аукціоні продали єдину прижиттєву збірку Симоненка з автографом (фото)

Торги тривали тиждень, за цей час було зроблено понад 130 ставок. За час життя Василя Симоненка лише "Тиша і грім" була видана друком у СРСР.

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На аукціоні продали книгу "Тиша і грім" з підписом Василя Симоненка, яка була видана ще при житті поета. Про це повідомляє сайт для колекціонерів Violity.

1 лютого відбувся аукціон, в якому колекціонери змагалися за книжку Василя Симоненка "Тиша і грім" з його підписом. Книга вийшла друком у київському Держлітвидаві в 1962 році. Екземпляр було написано: "Катю! Ave, юна самогубко, morituri te salutant. В. Симоненко".

"Тиша і грім" - єдина прижиттєва друкована збірка Василя Симоненка Фото: VIOLITY

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На іншому звороті було вкладено фотопортрет письменника й напис: "на згадку про нашого великого спільного друга Васю Симоненка. 18.12.1964 р. Шпак". Продавець лота зазначав, що збірка "Тиша і грім" була єдиним прижиттєвим виданням тиражем у 3500 одиниць. Скільки з них підписав Симоненко, невідомо. Проте в історії аукціонів таких книг ще не було.

Торги тривали з 24 січня по 1 лютого. Всього було 131 ставка й виграшною стала ціна у 30 301 гривню.

Портрет Василя Симоненка підписаний Віктором Шпаком Фото: VIOLITY

Віктор Шпак у 2013 році оприлюднив у виданні "Урядовий курʼєр" нотатку на честь 80-річчя Симоненка. В ній він припустив, що Василь Симоненко став поетом через неможливість висловити на сторінках заідеологізованої преси все, що накипіло.

"Втім, найкращі його поезії теж виявились не для друку. Це красномовно засвідчила перша і єдина прижиттєва збірочка "Тиша і грім", з якої нещадно вичистили або змінили до непізнанності все, що не вписувалось у прокрустове ложе радянської ідеології", — писав Шпак.

Фото: VIOLITY

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