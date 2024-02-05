"Бабери з гібридним виттям": Фаріон розкритикувала переможниць нацвідбору на "Євробачення-2024"

За словами української мовознавиці, її сторінку у Facebook заблокували після того, як вона запитала у підписників "що таке Альона?".

Related video

Мовознавиця і колишня народна депутатка України Ірина Фаріон заявила, що її заблокували в соціальній мережі Facebook після критики на адресу переможниць нацвідбору на "Євробачення-2024" Alyona Alyona і Jerry Heil. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі 5 лютого.

"Панове! На ФБ знову заблокована через критику двох бабер із гібридним виттям", — написала Фаріон.

За словами мовознавиці, причиною блокування стало її запитання: "що таке Альона? Хто знає?".

Фаріон заблокували у Facebook Фото: Скриншот

Крім того, Фаріон заявила про "вкрай негативне" ставлення до згаданого пісенного конкурсу, назвавши його "євронікчемством".

Фаріон поскаржилася на блокування сторінки у Facebook Фото: Скриншот

Переможниці нацвідбору на "Євробачення-2024" поки ніяк не відреагували на критику з боку українського мовознавця.

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2024", де обрали представника від України, транслювали в суботу, 3 лютого, проте переможця через збій у роботі застосунку "Дія" оголосили наступного дня. За підсумками голосування Україну на конкурсі "Євробачення-2024" у Швеції представить дует Alyona Alyona і Jerry Heil.

У Мережі також з'явилося безліч мемів про нацвідбір на "Євробачення". Зокрема, українці вигадали багато жартів на тему поломки застосунку "Дія" в розпал голосування.