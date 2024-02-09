У печері на Тернопільщині знайшли червонокнижних кажанів (фото)

Певні негативні зміни стану місцевих популяцій кажанів та зміни у їхньому розподілі на зимівлі, як вважають українські дослідники, пов'язані з теплими зимами.

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У печерах Угринь Млинки та Млиночки на Тернопільщині виявили рідкісних кажанів — вуханя австрійського та нічницю вусату. Подробиці повідомили у Національному природному парку "Дністровський каньйон" в Facebook.

Фахівці зазначили, що стан цих ссавців краще відстежувати взимку. Із 26 червонокнижних видів звірів, що населяють територію Парку та суміжні ділянки, 17 – саме кажани.

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Відповідні обліки показали, що видовий склад цих тварин на зимівлі подібний до того, що було і під час попередніх досліджень, які проводили у 2021 році. Переважають нічниця водяна, нічниця велика, підковоніс малий та вухань бурий.

Вухань австрійський та нічниця вусата, дуже рідкісні кажани, зосереджувалися в печері Млиночки. Фахівці зафіксували зменшення їхньої кількості.

Вони наголосили, що певні негативні зміни стану місцевих популяцій кажанів та зміни у їхньому розподілі на зимівлі пов'язані з теплими зимами. Наступні дослідження допоможуть дізнатися більше щодо популяції кажанів.

Цікаві орнітологічні спостереження провели після виходу з печери. Інформацію, яку зібрали під час цього виїзду, використають для розробки природоохоронних рекомендацій.

Вухань австрійський та нічниця вусата

Загальний розмір популяції вуханя австрійського оцінюють у кілька тисяч особин. Скорочення площі старих лісів, знищення дуплистих дерев, непокоєння у сховищах називають причинами зменшення їхньої кількості. Широколистяні ліси і печерні регіони Карпат, Поділля, Криму є типовим біотопом для їхнього існування.

Популяція нічниці вусатої оцінюється у розмірі в 10-30 тис. особин. Масштабні санітарні рубки, втрату біотопів вважають передумовами для зменшення їхньої кількості. Частка виду в населенні кажанів звичайно складає до 1%, найбільшою є в Причорномор'ї (до 40%), проте на Поділлі вона зростає до 10%. Типовими місцями проживання є широколистяні ліси у передгір'ях Карпат, на Поділлі, Приазов'ї та в Криму.

Нагадаємо, у квітні дослідниками виявлено останки найдревнішого у світі кажана. Відкриття на заході Вайомінгу спричинило перестановку в родоводі цих ссавців.