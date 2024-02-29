На Тернопільщині чоловік з епілепсією помер після візиту в ТЦК: люди протестують (фото)

Чоловіка запросили оновити військово-облікові дані у Бучацький ТЦК. Після цього він помер, а його родина підозрює вбивство. В поліції запевняють, що слідів насилля не було.

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Жителі міста Бучач і навколишніх сіл на Тернопільщині звинувачують працівників ТЦК у насильстві над чоловіком, хворим на епілепсію. Громадяни вийшли на стихійний мітинг до військкомату, вимагаючи розслідування та пояснень. Кадри зустрічі військкомів і натовпу місцевих опублікували у Telegram-каналі "Новини Тернопіль 20 хвилин".

Перші відео стихійного мітингу з'явились у мережі о 16:06. Вказується, що люди "збираються на протести". Згідно із заявою мера Бучача Віталія Фреяка, із села, з якого походить чоловік, приїхало близько 50 людей. Він запевнив, що поспілкується з ними, поговоривши перше з працівників ТЦК.

На записах з місця подій чути, як військкомів звинувачують у навмисному убивстві. Тим часом військові пояснюють, що насильства не було і вони не використовують примус для мобілізації. Крім того, варто пам'ятати, що триває війна: якщо нікому буде воювати, то прийдуть росіяни.

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Зауважмо, відео з місця протестів почали поширювати у соцмережах. Зокрема, у соцмережі X їх публікує акаунт з іменем "Актуальна правда", наповнений іншими аналогічними ситуаціями з українського життя. Подія коментується фразами про "каральні загони диктатора".

Приблизно о 18:47 журналісти повідомили, що протест затихнув — люди розійшлись по домівках.

Смерть у ТЦК — що сталось

Як повідомили журналісти тернопільського інформаційного порталу, чоловік помер у Бучацькій лікарні зранку 29 лютого. Вказуються його ініціали — І.М., а також ім'я — Ігор, без прізвища. Про надзвичайну ситуацію медійникам розповіла його сестра Надія Безпалюк.

За словами жінки, Ігорю — 49 років, він проживає у селі неподалік від Бучача, страждає на алкоголізм та епілепсію. За час війни кілька разів лежав у лікарні, де йому надавали невідкладну допомогу з зв'язку з загостренням хвороби.

Чоловік зателефонував їй 25 лютого та пояснив, що його затримали працівники ТЦК та відвезли до Бучача для проходження військово-лікарської комісії. Він пробув у закладі більш як добу, при цьому запевняв, що "до нього ніхто не підходив". Після цього, 27 лютого, з'ясувалось, що у нього стався епілептичний напад і його відвезли до лікарні. Його стан стабілізували, але зранку 29 лютого він все ж помер.

Жінка пояснила журналістам, що сумує за братом і хотіла б розібратись, що насправді сталось. Згідно з попередніми даними, у чоловіка виявили синці на тілі, зламані ребра і тому виникла підозра, що його могли побити працівники ТЦК.

На сьогодні немає світлин, які підтверджували б травми на тілі померлого.

Яка реакція влади та правоохоронців та події у Бучачі

ГУ Національної поліції Тернопільської області опублікувало офіційне пояснення щодо ситуації. У поясненні вказується, що близько 7 ранку 29 лютого поліцію викликали черговий лікар Бучацької лікарні. За словами медиків, з території роти охорони ТЦК привезли чоловіка з "нападом судом анамнез епілепсія". Пацієнт помер, а на його тілі не виявили жодних ушкоджень.

З'явився також коментар начальник тернопільської поліції Сергій Зюбаненко. Посадовець заявив, що зареєстроване досудове розслідування інциденту в ТЦК. Орієнтовна стаття — ч. 1 ст. 115: підозра на умисне вбивство з приміткою "природна смерть". Також він запевнив, що опитають усіх свідків, а тіло відправлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.

Смерть у ТЦК - заява поліції Тернопільщини Фото: Скриншот

Згодом стало відомо, що подією у Бучачі буде займатись Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону та Державне бюро розслідування.

На сторінці Facebook Тернопільського обласного ТЦК та СП коментарів щодо подій у Бучачі поки що немає.

Зазначимо, 6 лютого інцидент, пов'язаний з ТЦК, стався у селі Космач в Івано-Франківській області. Натовп місцевих жительок запідозрив жінку з дитиною у співпраці з військкомами: вона начебто "наводила" на чоловіків, яких примусово мобілізують. Жінку побили, дитина отримала струс мозку. Пізніше з'ясувалось, що громадяни отримали СМС-повідомлення, в якому їх попередили про загрозу: тоді вони й вирішили напасти на незнайомку.

Нагадуємо, західні ЗМІ отримали документи з РФ, в яких ішлося про масовану кампанію з дезінформації, яку проводять російські спецслужби. Один з напрямів дезінформація — дискредитація військових та української влади.