"Сильно просилася до тата": чоловік викрав 8-річну дівчинку і сховав її під землею (відео)

Дитина раптово зникла з дому, і підозри її рідних одразу впали на знайомого сім’ї. Після масштабних пошуків дівчинку знайшли у схованці її викрадача.

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На Миколаївщині знайшли під землею викрадену дитину та затримали підозрюваного. Деталями справи 4 березня поділилась пресслужба поліції Миколаївської області.

Ввечері 1 березня у поліцію повідомили, що приблизно о 20:00 в одному із сіл Березнегуватської громади з дому раптово зникла 8-річна дівчинка. Рідні дитини поділились, що підозрюють у викраденні колишнього співмешканця її бабусі. Зазначається, що чоловік "тривалий час" проживав разом із сім’єю.

Поліціянти одразу розгорнули масштабну операцію та почали пошуки. Правоохоронці оглянули усі будівлі та приміщення як у селищі, так і на його околиці в радіусі п’яти кілометрів. Також перевірили колодязі, лісосмуги, пустирі та поля.

Згодом працівники поліції разом з місцевими виявили замасковану схованку під землею. У ній переховувався неназваний злочинець разом з викраденою дівчинкою. Дитину відвезли у медзаклад.

"Нині з дівчинкою працюють психологи", — зазначила пресслужба.

Кривдника затримали, йому повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі або викраденні людини.

Затриманий підозрюваний Фото: Нацполiцiя Украiни

"Зайшов через двір. Вона злякалась і закричала. Закрив рот, сказав: "Будеш кричати, нас вовки зжеруть". Вона злякалась і перестала кричати", — розповідає він на відео, опублікованому поліцією.

Чоловік згадав, що спочатку ніс дівчинку на руках, потім вона йшла сама — у шкарпетках свого викрадача. Він викопав нору та замаскував її.

"Хотів ввечері віднести назад, бо вона сильно просилася до тата", — додав підозрюваний.

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