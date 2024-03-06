У Раді закликали Сейм і Сенат Польщі з'ясувати причину затримання журналіста Ткача (документ)

Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що польські поліцейські не мали права перешкоджати діяльності українським журналістам.

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Причину затримання на кордоні журналістів "Української правди" закликав з’ясувати профільні комісії Сейму і Сенату Польщі Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова. Про це повідомив у Facebook очільник Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що ніхто не має погрожувати українським журналістам, безпідставно затримувати їх та вилучати відзнятий матеріал. Парламентар наголосив, що це не тільки перешкоджання журналістській діяльності, але й порушення прав людини.

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"Ми чекали на реакцію від польської сторони, але її немає, – повідомив Юрчишин.

Комітет з питань свободи слова направив до профільних комісій Сенату та Сейму Польщі офіційний лист. У ньому вказано прохання дізнатися офіційну причину таких дій поліцейських.

Нардеп наголосив на тому, що Польща має взяти питання на парламентський контроль.

Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин

Юрчишин додав, що українські депутати будуть відстоювати права наших медійників, у якому би місці їх не порушували. Парламентар наголосив на тому, що поліцейські не мали права перешкоджати діяльності українським журналістам.

Затримання журналіста Михайла Ткача

Журналіст Михайло Ткач 27 лютого повідомив, що його разом з колегами затримала польська поліція. Після короткого спілкування правоохоронці отримали доступ до карток пам'яті з телефонів, фотоапаратів, відеокамер і знищили частину інформації. Водночас українці пояснили, що вони є журналістами, які готують репортаж щодо проблем на кордоні Польщі, України та Білорусі.

Поліція Польщі заперечила затримання Ткача. Українські дипломати отримали швидку реакцію поліції Люблінського воєводства. Тим часом поліція Підляського воєводства заперечила будь-які інциденти.

Нагадаємо, в "Українській Правді" розповіли подробиці затримання Михайла Ткача в Польщі. Редакція видання вважає, що польська поліція такими діями намагалася цензурувати журналістську роботу.