В Раде призвали Сейм и Сенат Польши выяснить причину задержания журналиста Ткача (документ)

Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что польские полицейские не имели права препятствовать деятельности украинским журналистам.

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Причину задержания на границе журналистов "Украинской правды" призвал выяснить профильные комиссии Сейма и Сената Польши Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова. Об этом сообщил в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что никто не должен угрожать украинским журналистам, безосновательно задерживать их и изымать отснятый материал. Парламентарий подчеркнул, что это не только препятствование журналистской деятельности, но и нарушение прав человека.

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"Мы ждали реакции от польской стороны, но ее нет, — сообщил Юрчишн.

Комитет по вопросам свободы слова направил в профильные комиссии Сената и Сейма Польши официальное письмо. В нем указана просьба узнать официальную причину таких действий полицейских.

Нардеп отметил, что Польша должна взять вопрос на парламентский контроль.

Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин

Юрчишин добавил, что украинские депутаты будут отстаивать права наших медийщиков, в каком бы месте их не нарушали. Парламентарий отметил, что полицейские не имели права препятствовать деятельности украинским журналистам.

Задержание журналиста Михаила Ткача

Журналист Михаил Ткач 27 февраля сообщил, что его вместе с коллегами задержала польская полиция. После короткого общения правоохранители получили доступ к картам памяти с телефонов, фотоаппаратов, видеокамер и уничтожили часть информации. При этом украинцы объяснили, что они являются журналистами, которые готовят репортаж о проблемах на границе Польши, Украины и Беларуси.

Полиция Польши отрицает задержание Ткача. Украинские дипломаты получили быструю реакцию полиции Люблинского воеводства. Тем временем полиция Подляского воеводства отрицает любые инциденты.

Напомним, в "Украинской Правде" рассказали подробности задержания Михаила Ткача в Польше. Редакция издания считает, что польская полиция такими действиями пыталась цензурировать журналистскую работу.