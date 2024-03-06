В Раде призвали Сейм и Сенат Польши выяснить причину задержания журналиста Ткача (документ)
Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что польские полицейские не имели права препятствовать деятельности украинским журналистам.
Причину задержания на границе журналистов "Украинской правды" призвал выяснить профильные комиссии Сейма и Сената Польши Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова. Об этом сообщил в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
Он отметил, что никто не должен угрожать украинским журналистам, безосновательно задерживать их и изымать отснятый материал. Парламентарий подчеркнул, что это не только препятствование журналистской деятельности, но и нарушение прав человека.Важно
"Мы ждали реакции от польской стороны, но ее нет, — сообщил Юрчишн.
Комитет по вопросам свободы слова направил в профильные комиссии Сената и Сейма Польши официальное письмо. В нем указана просьба узнать официальную причину таких действий полицейских.
Нардеп отметил, что Польша должна взять вопрос на парламентский контроль.
Юрчишин добавил, что украинские депутаты будут отстаивать права наших медийщиков, в каком бы месте их не нарушали. Парламентарий отметил, что полицейские не имели права препятствовать деятельности украинским журналистам.
Задержание журналиста Михаила Ткача
Журналист Михаил Ткач 27 февраля сообщил, что его вместе с коллегами задержала польская полиция. После короткого общения правоохранители получили доступ к картам памяти с телефонов, фотоаппаратов, видеокамер и уничтожили часть информации. При этом украинцы объяснили, что они являются журналистами, которые готовят репортаж о проблемах на границе Польши, Украины и Беларуси.
Полиция Польши отрицает задержание Ткача. Украинские дипломаты получили быструю реакцию полиции Люблинского воеводства. Тем временем полиция Подляского воеводства отрицает любые инциденты.
Напомним, в "Украинской Правде" рассказали подробности задержания Михаила Ткача в Польше. Редакция издания считает, что польская полиция такими действиями пыталась цензурировать журналистскую работу.