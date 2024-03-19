Рейтинг Фокусу: найгучніші випадки крадіжок на українських захисниках під час війни

Згідно з рейтингом Фокусу, одним із найскандальніших корупційних розслідувань у 2023 році була справа про закупівлі яєць та інших харчових продуктів для військових за завищеними цінами.

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Фокус опублікував рейтинг "Війна крадіжкам не завада: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році", де особливу увагу приділено випадкам крадіжок на українських захисниках у розпал війни. Найгучнішими були справи про закупівлю харчових продуктів для військових за завищеними цінами, боєприпасів, які так і не отримали ЗСУ, та амуніції з неякісних матеріалів, які становили загрозу для життя бійців.

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Війна крадіжкам не завада: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році

Яйця по 17 грн

Журналістське розслідування, яке оприлюднило факти завищення цін під час закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України, привернуло увагу Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (ДБР) та Офісу генерального прокурора. Згодом детективи виявили багатомільйонні корупційні схеми в Міністерстві оборони, де ціни на харчові продукти значно перевищували їхню ринкову вартість. Звіти показали, що постачальники продуктів отримували надприбутки на тлі активних військових дій. Детальний аналіз виявив, що ціна на яйця, приміром, зросла з 7 до 17 гривень за штуку, викликаючи обурення суспільства та відомчих органів.

Представники НАБУ та ДБР виявили, що багато постачальників систематично завищували ціни на продукти для військових потреб, при цьому використовуючи різні механізми для приховування корупційних схем. У результаті обшуків та аналізу фінансових документів було виявлено, що в період з лютого 2022 року по червень 2023 року недобросовісні особи організували злочинну схему і значно завищували ціни на різні продукти для Міністерства оборони. Це призвело до значних втрат бюджету на тлі військових дій, а також стало причиною невдоволення суспільства.

Наразі справа перебуває на стадії розслідування, і не існує остаточних судових рішень. Однак відомство вже вжило низку заходів, спрямованих на запобігання подібних інцидентів у майбутньому. Зокрема, запроваджено граничні ціни на продукти, а також створено агентство DOT, яке відповідатиме за закупівлі харчові продукти для військових потреб. Ці кроки спрямовані на усунення корупційних ризиків і забезпечення більш прозорих та ефективних закупівель для Збройних сил України.

Справа про боєприпаси для ЗСУ

Розслідування почалося 2023 року під час аудиту Міністерства оборони, а підозри з боку СБУ було висунуто 27 січня 2024 року.

Журналістське розслідування, опубліковане в листопаді 2023 року, стверджувало, що Міноборони витратило два мільярди гривень на три контракти про закупівлі для українських збройних сил. Однак жодна з угод не була виконана, і товари не доставлені військовим. Слідство виявило зв'язок між контрактами Міністерства оборони та кількома компаніями, включно з "Львівським арсеналом", WDG promet і Sevotech.

СБУ підтвердила спробу розкрадання державних коштів на закупівлях боєприпасів. Чиновники уклали контракт на закупівлю артснарядів, перевели суму на рахунки підприємства, а потім частину грошей перерахували на рахунки іноземної структури. Однак замовлені боєприпаси так і не були доставлені.

Одного з фігурантів затримали під час спроби покинути країну і він перебував під вартою. Кримінальне провадження порушено за результатами аудиту Державної аудиторської служби України.

У листопаді 2023 року журналісти виявили, що Міноборони уклало три контракти на закупівлі для Збройних сил України на суму понад два мільярди гривень, але товари так і не були доставлені військовим. СБУ підтвердила факти спроб розкрадання державних коштів на закупівлях боєприпасів, починаючи із серпня 2022 року. Деякі фігуранти були затримані, а розслідування триває.

Каски та бронежилети із загрозою для життя

У рейтингу Фокуса є також справа, пов'язана з недостатньою якістю касок і бронежилетів.

Сума, щодо якої йдеться у цій справі, сягає 1,4 мільярда гривень. Підозрюваними є колишній заступник міністра оборони України та керівник одного з департаментів Міністерства оборони. Першу підозру було оголошено 1 лютого 2023 року, а ще одну — 10 жовтня 2023 року.

За даними ДБР, підозрюваний, уже звільнений заступник міністра оборони, імовірно, пов'язаний із придбанням бронежилетів, касок та інших предметів для українських військовослужбовців низької якості на суму понад 1 мільярд гривень. Фігуранти справи, за даними відомства, не тільки знали про низьку якість продукції, а й змушували приймати її на склади.

Обидва підозрюваних перебувають під вартою. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Докладніше читайте в ексклюзивному рейтингу Фокуса "Війна крадіжкам не завада: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році" можна за посиланням.