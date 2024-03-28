У двох областях України можуть ввести графіки відключення електроенергії, — "Укренерго"

Графіки відключення світла можуть запровадити в Одеській та Хмельницькій областях. Крім того, через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях.

Related video

Графіки відключення електроенергії наразі діють у Харківській області після обстрілів ЗС РФ. Однак їх можуть ввести ще у двох областях. Про це 28 березня повідомили в "Укренерго".

Як зазначили в компанії, йдеться про Одеську та Хмельницьку області.

"Як повідомляє "Укренерго", наразі графіки відключень діють тільки в Харківській області. Але зі зростанням споживання можливе застосування обмежень в Одеській і Хмельницькій областях", — сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в Криворізькому районі Дніпропетровської області відключення світла не прогнозується.

Крім того, в "Укренерго" повідомили, що на одній із теплових електростанцій після ремонту ввімкнено енергоблок. Вітряна та сонячна погода сприяють роботі електростанцій на ВДЕ (відновлювальні джерела енергії). Так, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

У повідомленні сказано, що сильний вітер залишив без електроенергії 19 населених пунктів у Хмельницькій області та 5 у Київській області. Тривають ремонтні роботи. З інших причин на ранок знеструмлено 389 населених пунктів.

"Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. Через технологічні порушення: є знеструмлення в Київській, Кіровоградській областях", — зазначили в "Укренерго".

Укренергно про стан електроенергії Фото: Укренерго

Нагадаємо, 27 березня енергетики попередили про проблеми зі світлом влітку. За словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, атака завдала серйозної шкоди не тільки об'єктам генерації, а й мережевим вузлам "Укренерго" і трансформаторам. Компанія ДТЕК втратила половину своїх генерувальних потужностей через удари, а багато типів генерувальних потужностей було пошкоджено.