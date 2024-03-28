В двух областях Украины могут ввести графики отключения электроэнергии, — "Укрэнерго"

Графики отключения света могут ввести в Одесской и Хмельницкой областях. Кроме того, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях.

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Графики отключения электроэнергии на данный момент действуют в Харьковской области после обстрелов ВС РФ. Однако их могут ввести еще в двух областях. Об этом 28 марта сообщили в "Укрэнерго".

Как отметили в компании, речь идет об Одесской и Хмельницкой областях.

"Как сообщает "Укрэнерго", в настоящее время графики отключений действуют только в Харьковской области. Но с ростом потребления возможно применение ограничений в Одесской и Хмельницкой областях", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Криворожском районе Днепропетровской области отключение света не прогнозируется.

Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что на одной из тепловых электростанций после ремонта включен энергоблок. Ветреная и солнечная погода способствуют работе электростанций на ВИЭ (возобновляемые источники энергии). Так, электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

В сообщении сказано, что сильный ветер оставил без электроэнергии 19 населенных пунктов в Хмельницкой области и 5 в Киевской области. Продолжаются ремонтные работы. По другим причинам на утро обесточены 389 населенных пункта.

"Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. Из-за технологических нарушений: есть обесточивание в Киевской, Кировоградской областях", — отметили в "Укрэнерго".

Укрэнергно о состоянии электроэнергии Фото: Укрэнерго

Напомним, 27 марта энергетики предупредили о проблемах со светом летом. По словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, атака нанесла серьезный ущерб не только объектам генерации, но и сетевым узлам "Укрэнерго" и трансформаторам. Компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей из-за ударов, а многие типы генерирующих мощностей были повреждены.