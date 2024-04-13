"Антиприклад": поліція знайшла чоловіка, який посадив за кермо 9-річну доньку (фото, відео)

Глава патрульної поліції Олександр Білошицький заявив, що на 31-річного порушника склали два адміністративні протоколи.

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У Львові чоловік посадив за кермо дев'ятирічну доньку. Під час поїздки на автомобілі він їхав поруч і записував те, що відбувається, на відео. Порушника знайшла поліція. Про це у себе у Facebook розповів голова патрульної поліції України Олександр Білошицький.

"Антиприклад. Посадив за кермо 9-річну доньку і виклав відео. Відео розлетілося різними пабліками. Автор думав, напевно, що це круто і прикольно "так жити". Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтила. Що було закономірно", — написав він.

Він зазначив, що 31-річного порушника знайшли. На нього склали два адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язку щодо виховання дітей) та ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

"Так, пацани, не треба жити", — зазначив Білошицький.

У Львові знайшли чоловіка, який посадив за кермо дитину

Чоловік у Львові посадив за кермо автомобіля доньку: що відомо

У мережі з'явилося відео, де бородатий чоловік, який сидить на пасажирському сидінні автомобіля. У ногах у нього сховався пес. Поруч, за кермом — 9-річна донька. Чути, як чоловік радіє, що його везе додому неповнолітня дитина.

"Ось так, пацани, потрібно жити. Щоб я сидів спокійно збоку. І дочка мене з 9 років везла додому. Ось це рівень", — каже львів'янин.

Також чутно, як дівчинку заохочують і радять, як поводитися за кермом. Фігурант відео впевнений, що за рік дитина буде готова до складніших завдань.

"Їдь у своєму ряду і не зупиняйся. Вирівнюйся, і щоб тебе ніхто не обганяв. Розумничка, молодець, татова донька. Ще рік і на перегони!" — сказав він.

Тим часом дівчинка керує автомобілем, лякаючись, коли її обганяє інший транспортний засіб.

Пізніше в поліції повідомили, що хочуть відшукати порушника.

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