"Антипример": полиция нашла мужчину, который посадил за руль 9-летнюю дочь (фото, видео)

Глава патрульной полиции Александр Билошицкий заявил, что на 31-летнего нарушителя составили два административных протокола.

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Во Львове мужчина посадил за руль девятилетнюю дочь. Во время поездки на автомобиле он ехал рядом и записывал происходящее на видео. Нарушителя нашла полиция. Об этом у себя в Facebook рассказал глава патрульной полиции Украины Александр Билошицкий.

"Антипример. Посадил за руль 9-летнюю дочь и выложил видео. Видео разлетелось по разным пабликам. Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтило. Что было закономерно", — написал он.

Он отметил, что 31-летнего нарушителя нашли. На него составили два административных протокола по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и ч.2 ст.126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) КУоАП.

"Так, пацаны, не нужно жить", — отметил Билошицкий.

Во Львове нашли мужчину, который посадил за руль ребенка ​

Мужчина во Львове посадил за руль автомобиля дочь: что известно

В сети появилось видео, где бородатый мужчина, который сидит на пассажирском сиденье автомобиля. В ногах у него спрятался пес. Рядом, за рулем — 9-летняя дочь. Слышно, как мужчина радуется, что его везет домой несовершеннолетний ребенок.

"Вот так, пацаны, нужно жить. Чтобы я сидел спокойно сбоку. И дочь меня с 9 лет везла домой. Вот это уровень", — говорит львовянин.

Также слышно, как девочку поощряют и советуют, как себя вести за рулем. Фигурант видео уверен, что через год ребенок будет готов к более сложным задачам.

"Езжай в своем ряду и не останавливайся. Выравнивайся, и чтобы тебя никто не обгонял. Умничка, молодец, папина дочка. Еще год и на гонки!" — сказал он.

Тем временем девочка управляет автомобилем, пугаясь, когда ее обгоняет другое транспортное средство.

Позже в полиции сообщили, что хотят отыскать нарушителя.

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