У Good Wine сталася сварка з працівником Нацполіції через столик: що відомо

Підприємець Максим Шкіль розповів, що Віталій Манасян не хотів вставати із заброньованого місця та назвав працівниць ресторану "дурепами". Повідомляється, що після скандального інциденту його звільнили.

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Український бізнесмен Максим Шкіль поскаржився на поведінку працівника поліції, який зайняв чужий столик у закладі й грубо спілкувався з персоналом. Про це відомо з публікації у Facebook від 21 квітня.

Інцидент стався о 9:30 ранку в ресторані Good Wine. Підприємець розповів, що заздалегідь замовив столик. Однак коли він прийшов, адміністратори повідомили, що місце зайняв інший чоловік.

"Попри те, що стояв резерв, ми підійшли та ввічливо пояснили, що стіл заброньовано", — зазначив Шкіль.

За його словами, "гість" у відповідь назвав працівниць закладу "дурепами". Після нецензурної репліки чоловік відкинув табличку про резерв і сів за заброньований стіл, категорично відмовившись вставати. На обурення інших відвідувачів його супутниця заявила, що вони "навіть не уявляють", із ким розмовляють.

"Розмова закінчилася тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє, і пара з погрозами пішла", — згадав бізнесмен.

За його словами, "гостем" виявився працівник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Віталій Манасян. Шкіль підкреслив, що той снідає в Good Wine і їздить на Audi RS6.

На думку підприємця, такий інцидент — приклад "ганьби високого звання Поліціянт", і таким працівникам не місце в системі правопорядку.

Публікація про інцидент від 21 квітня Фото: Скриншот Фото Віталія Манасяна Фото: Соцмережi

Український бізнесмен і співзасновник Monobank Олег Гороховський закликав звільнити Манасяна.

"Виженіть його! Ніхто не має права поводитися, як тварина. Якщо він хоче кинути виклик суспільству, суспільство дуже легко покаже йому його місце у свинарнику. Часи, коли така поведінка сходила з рук, минули й ніколи не повернуться", — написав він.

Блогер Ігор Лаченков із покликанням на Нацполіцію передав, що Манасяна було звільнено.

"На підставі інформації з допису та після спілкування з адміністрацією закладу й свідками, за погодженням із Головою Нацполіції, керівництвом ДСР ухвалено рішення про звільнення оперуповноваженого", — ідеться в пості.

Публікація Ігоря Лаченкова від 21 квітня Фото: Скриншот

На момент публікації матеріалу сам Манасян не коментував інцидент і своє ймовірне звільнення.

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