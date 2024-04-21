"Дуже тривожно": у ЗСУ закінчилися зенітні ракети для оборони Часового Яру, — BILD (карта)

Аналітик Юліан Рьопке пояснив, що Сили оборони не спробували збити з ПЗРК ворожий штурмовик, який пролетів над Іванівським. За його словами, ще кілька місяців тому таке "не можна було уявити".

Related video

В України закінчилися засоби ППО для оборони Часового Яру. Відповідне припущення зробив експерт BILD із аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Аналітик прокоментував відео, на якому російський штурмовик Су-25 пролетів над селом Іванівське й атакував Часів Яр. Літак рухався на низькій висоті.

Зазначається, що штурмовик наблизився до українських позицій менш ніж на три кілометри. Однак спроб збити його не було, тож, випустивши теплові пастки, літак повернувся в бік Бахмута.

Маршрут Су-25 у районі Часового Яру Фото: Bild

"Кілька місяців тому не можна було уявити, щоб над контрольованим ЗСУ містом літав російський штурмовик, а його не збивали з ПЗРК", — підкреслив Рьопке.

За його словами, вважалося, що Україна має в арсеналі тисячі американських ПЗРК Stinger і радянських аналогів.

"Але, здається, вони добігли кінця. Дуже тривожно, що Україна, очевидно, не має зенітних ракет, щоб оборонятися тут", — додав аналітик.

Ситуація в Часовому Ярі: що кажуть у ЗСУ?

Оборону Часового Яру 21 квітня прокоментував в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"підполковник Назар Волошин.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку та, зокрема, на Часів Яр. Але ситуація повністю контрольована підрозділами Сил оборони. Противника в місті немає", — запевнив він.

Волошин розповів, що російські штурмовики заїжджають на БМП й атакують за підтримки дронів, артилерії. Ворожа авіація закидає КАБами та ФАБами як цивільну інфраструктуру, так і українські позиції по всій лінії оборони. Також "досить щільно" та постійно працює артилерія ЗС РФ. За добу було зафіксовано приблизно 120 мінометних і артилерійських обстрілів.

"Для обстрілів Часового Яру й інших населених пунктів наразі Росія використовує боєприпаси корейського та китайського виробництва. Північнокорейського, так точніше буде", — додав речник ОСУВ "Хортиця".

Коментар Назара Волошина щодо Часового Яру — з 23:56

Нагадаємо, в ISW 20 квітня попередили, що ЗС РФ у найближчі кілька тижнів активізують свої наступальні операції. Росія прагне скористатися можливістю перед тим, як Україна отримає військову допомогу від США.

21 квітня в тимчасово окупованому Севастополі прогримів вибух. За даними соцмереж, під ударом опинився найстаріший корабель Росії "Коммуна".