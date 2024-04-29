В Україні заблокували понад 2500 сайтів з азартними іграми (інфографіка)

У 2023 році правоохоронці припинили діяльність десяти оффлайн-казино та вилучили понад 7000 одиниць компʼютерної та іншої техніки.

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В Україні заблокували понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Наразі заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались онлайн казино без відповідної ліцензії", — йдеться у повідомленні.

Заблоковано 2500 сайтів з азартними іграми Фото: ОГПУ

В прокуратурі уточнили, що станом на квітень 2024 року правоохоронці розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор, а до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб.

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"У 2023 році було зареєстровано 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомлено 74 особам. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб", — зазначили в ОГП.

Крім того, Офіс генпрокурора здійснює досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян Росії, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Кількість вилученої техніки та проведених обшуків Фото: ОГПУ

Нагадаємо, 20 квітня Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування щодо фактів порушення українського законодавства в цій сфері. Згідно з документом, в Україні закриють доступ до гральних закладів та онлайн-казино військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Крім того, будуть заблоковані нелегальні гральні платформи в інтернеті.

24 квітня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт 9256-д щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей. Документ покликаний сприяти розв'язанню проблеми поширення ігрової залежності серед військовослужбовців. "За" законопроєкт проголосували 272 народних обранці.