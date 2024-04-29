В Украине заблокировали более 2500 сайтов с азартными играми (инфографика)

В 2023 году правоохранители прекратили деятельность десяти оффлайн-казино и изъяли более 7000 единиц компьютерной и другой техники.

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В Украине заблокировали более 2500 веб-сайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Сейчас заблокировано более 2500 веб-сайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и на которых размещались онлайн казино без соответствующей лицензии", — говорится в сообщении.

Заблокировано 2500 сайтов с азартными играми Фото: ОГПУ

В прокуратуре уточнили, что по состоянию на апрель 2024 года правоохранители расследуют более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр, а в суд направлены обвинительные акты в отношении 72 человек.

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"В 2023 году было зарегистрировано 169 правонарушений такой категории, о подозрении сообщено 74 лицам. В суд направлено 52 обвинительных акта в отношении 97 человек. Изъято более 7000 единиц компьютерной и другой техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров адресов. Прекращена деятельность 10 казино. В суд направлено 10 обвинительных актов в отношении 42 человек", — отметили в ОГП.

Кроме того, Офис генпрокурора осуществляет досудебное расследование в отношении подсанкционного юридического лица, которое находясь под контролем структур и граждан России, организовало и проводило нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы.

Количество изъятой техники и проведенных обысков Фото: ОГПУ

Напомним, 20 апреля Президент Украины ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию по фактам нарушения украинского законодательства в этой сфере. Согласно документу, в Украине закроют доступ к игорным заведениям и онлайн-казино военнослужащим на период действия военного положения. Кроме того, будут заблокированы нелегальные игорные платформы в интернете.

24 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 9256-д по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствованию государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Документ призван способствовать решению проблемы распространения игровой зависимости среди военнослужащих. "За" законопроект проголосовали 272 народных избранника.