"Суспільне" вестиме власний телемарафон: подробиці

"Суспільне" в межах телемарафону вирішило розширити власне мовлення й транслюватиме свою частину на каналі "Перший". Старт проєкту відбудеться вже сьогодні о 15:00.

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У межах марафону "Єдині новини" Суспільний мовник транслюватиме власну частину інформаційного марафону, який транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі "Перший". Про це йдеться у заяві компанії.

З вівторка, 21 травня, "Суспільне" посилюватиме на каналі "Перший" інформаційний блок додатковими блоками новин, розслідуваннями, документальними фільмами власного виробництва тощо. Також продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону "Єдині новини".

Окрім того, у вихідні глядачі зможуть дивитись спеціальний випуск "Ранок Марафон".

Цілодобове мовлення на "Першому" каналі в межах власного марафону "Суспільне" розпочне сьогодні, 21 травня, о 15:00.

Голова наглядової ради "Суспільного" Світлана Остапа написала у Facebook про розширення інформаційного мовлення в контексті телемарафону.

25 квітня секретар наглядової ради "Суспільного" Вадим Міський повідомив, що виникли ідеї забрати у мовника вечірні праймові слоти в телемарафоні. Натомість він запропонував передачу всіх праймів "Суспільному".

Нагадаємо, Держдепартамент Сполучених Штатів додав національний телемарафон у звіт за 2023 рік, у якому йдеться про порушення прав людини в Україні. На думку Держдепу, телемарафон дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни. Водночас "уряд заборонив/заблокував/ввів санкції проти ЗМІ та окремих журналістів, яких вважали загрозою нацбезпеці або які висловлювали позиції, що, на переконання представників влади, підривають суверенітет і територіальну цілісність країни".

Наприкінці квітня радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що телемарафон "Єдині новини" потрібен для того, щоб відсіювати фейки та бути джерелом перевіреної інформації. А ті, хто намагаються його дискредитувати, на його думку, грають на руку російській пропаганді.