"Суспільне" будет вести собственный телемарафон: подробности

"Суспільне" в рамках телемарафона решило расширить собственное вещание и будет транслировать свою часть на канале "Перший". Старт проекта состоится уже сегодня в 15:00.

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В рамках марафона "Єдині новини" Общественный вещатель будет транслировать собственную часть информационного марафона, который будет транслироваться на общенациональном телеканале "Перший". Об этом говорится в заявлении компании.

Со вторника, 21 мая, "Суспільне" будет усиливать на канале "Перший" информационный блок дополнительными блоками новостей, расследованиями, документальными фильмами собственного производства и тому подобное. Также продолжится обмен контентом со всеми участниками марафона "Единые новости".

Кроме того, в выходные зрители смогут смотреть специальный выпуск "Ранок Марафон".

Круглосуточное вещание на "Першому" канале в рамках собственного марафона "Суспільне" начнет сегодня, 21 мая, в 15:00.

Глава наблюдательного совета "Суспільного" Светлана Остапа написала в Facebook о расширении информационного вещания в контексте телемарафона.

25 апреля секретарь наблюдательного совета "Суспільного" Вадим Миський сообщил, что возникли идеи забрать у вещателя вечерние праймовые слоты в телемарафоне. Вместо этого он предложил передачу всех праймов "Суспільному".

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов добавил национальный телемарафон в отчет за 2023 год, в котором речь идет о нарушении прав человека в Украине. По мнению Госдепа, телемарафон придерживается правительственной линии в освещении российско-украинской войны. Вместе с тем "правительство запретило/заблокировало/ввело санкции против СМИ и отдельных журналистов, которых считали угрозой нацбезопасности или которые выражали позиции, которые, по мнению представителей власти, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны".

В конце апреля советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что телемарафон Єдині новини" нужен для того, чтобы отсеивать фейки и быть источником проверенной информации. А те, кто пытаются его дискредитировать, по его мнению, играют на руку российской пропаганде.