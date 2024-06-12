Жінка збирала колекцію 23 роки. Але для "повного щастя" їй все одно ще не вистачає понад 6 тисяч ручок.

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У Нетішині Хмельницької області був зафіксований національний рекорд, який встановила інженерка атомної електростанції Наталя Зеленська. Про це повідомляють у пресслужбі ХАЕС.

Жінка представила свою колекцію кулькових ручок, які вона збирала протягом 23 років.

Це за­хоп­лення ви­ник­ло у 2001 ро­ці, ко­ли На­та­лія у конкурсі на День Ки­єва виг­ра­ла руч­ку.

Наразі "фонд" предметів з логотипами вітчизняних та іноземних компаній, українських АЕС, серед яких і Запорізька, вже складає 3544 одиниці, які жінці привозили та дарували знайомі з усіх куточкв світу.

Загалом Наталя мріє зібрати колекцію з десяти тисяч кулькових ручок.

Представник Книги рекордів України, працівник ХАЕС Олександр Шустерук засвідчив національний рекорд.

Нагадаємо, у березні житель Хмельницького Олексій Кордзіховський за хвилину відкрив зубами понад пів сотні пляшок із пивом, встановивши національний рекорд України. За кожну пляшку він збирав донати на дрон для ЗСУ.

Фокус писав, що у безмитній зоні торгівлі у Великій Британії збиралися продати найбільшу у світі пляшку горілки преміумкласу Au Vodka місткістю 250 літрів. Попереднім рекордсменом була польська горілка марки Chopin, яка містила 200 літрів.

Також нагадаємо, що створений японською компанією Mitsubishi Electric Corporation робот встановив новий світовий рекорд зі збирання кубика Рубіка. Для цього йому знадобилося 0,305 секунди. Нове досягнення в 10 разів перевищує рекорд, встановлений людиною-рекордсменом зі збирання цієї головоломки.