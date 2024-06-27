4-6 годин на добу: ситуація з відключеннями світла покращиться лише у серпні, — експерт

Як наголосив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, відключення світла в Україні, якщо аналізувати оптимістичні прогнози, триватимуть ще два роки.

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На відновлення енергосистеми України, яку зруйнувала Росія, піде щонайменше п'ять років. Тому українцям слід звикати, що відключення триватимуть ще не один рік. Але вже цього літа може стати трохи легше, а періоди без світла стануть не такими тривалими. Коли настане цей час, розказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в прямому ефірі каналу "Київ24".

Він нагадав, що про відключення навіть у "сірих зонах" попереджали й вони почались у визначені терміни.

"Ремонти тривають, відновлення йде. Я абсолютно впевнений, що вже в першій декаді серпня ситуацію стане відчутно кращою. Восени взагалі буде, скоріш за все, доволі комфортно", — пообіцяв він.

Але він зазначив, що не може передбачити нові атаки Росії, які можуть погрішити ситуацію, або вивести з ладу енергооб'єкти.

Безумовно, мені складно передбачити нові атаки. Але в цілому до того (ред. – до покращення ситуації) йде", – зазначив Харченко.

"В останні десять днів серпня. Обмеження будуть тривати 4-6 годин на добу", — уточнив Харченко, сказавши, що очікувати покращення із ситуацією з відключеннями раніше не варто.

Прокоментував він і заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука про те, що в Україні не вистачає критично важливих ракет протиповітряної оборони, щоб захистити критично важливу інфраструктуру від російських ударів.

За його словами будується фізичний захист таких об'єктів. І він буде будуватись ще рік як мінімум. Але великі електростанції може захистити тільки ППО. І зараз Україну врятує будівництво невеличких енергооб'єктів у різних регіонах.

Нагадаємо, Дмитро Сахарук, гендиректор ДТЕК, заявив що зараз на кожну ракету, яка є в розпорядженні сил ППО, припадає 5-6 російських ракет. Окремо він розкритикував керівництво країни за недостатнє фінансування і непрофесійне управління, що лише погіршило ситуацію.