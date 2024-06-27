4-6 часов в сутки: ситуация с отключениями света улучшится только в августе, — эксперт

Как отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, отключения света в Украине, если анализировать оптимистические прогнозы, будут продолжаться еще два года.

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На восстановление энергосистемы Украины, которую разрушила Россия, уйдет не менее пяти лет. Поэтому украинцам следует привыкать, что отключения будут продолжаться еще не один год. Но уже этим летом может стать немного легче, а периоды без света станут не такими длительными. Когда наступит это время, рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в прямом эфире канала "Киев24".

Он напомнил, что об отключении даже в "серых зонах" предупреждали и они начались в определенные сроки.

"Ремонты продолжаются, восстановление идет. Я абсолютно уверен, что уже в первой декаде августа ситуация станет ощутимо лучше. Осенью вообще будет, скорее всего, довольно комфортно", — пообещал он.

Но он отметил, что не может предсказать новые атаки России, которые могут погрешить ситуацию, или вывести из строя энергообъекты.

Безусловно, мне сложно предсказать новые атаки. Но в целом к тому (ред. — к улучшению ситуации) идет", — отметил Харченко.

"В последние десять дней августа. Ограничения будут длиться 4-6 часов в сутки", — уточнил Харченко, сказав, что ожидать улучшения с ситуацией с отключениями раньше не стоит.

Прокомментировал он и заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о том, что в Украине не хватает критически важных ракет противовоздушной обороны, чтобы защитить критически важную инфраструктуру от российских ударов.

По его словам строится физическая защита таких объектов. И она будет строиться еще год как минимум. Но большие электростанции может защитить только ПВО. И сейчас Украину спасет строительство небольших энергообъектов в разных регионах.

Напомним, Дмитрий Сахарук, гендиректор ДТЭК, заявил что сейчас на каждую ракету, которая есть в распоряжении сил ПВО, приходится 5-6 российских ракет. Отдельно он раскритиковал руководство страны за недостаточное финансирование и непрофессиональное управление, что лишь усугубило ситуацию.