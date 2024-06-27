Украине не хватает ракет ПВО для защиты восстановленных объектов энергетики, — ДТЭК

Генеральный директор энергокомпании Дмитрий Сухарук отметил, что сейчас на каждую ракету, которая есть в распоряжении сил ПВО, приходится 5-6 российских ракет. Отдельно он раскритиковал руководство страны за недостаточное финансирование и непрофессиональное управление, что лишь усугубило ситуацию.

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Дефицит ракет является ПВО главной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет Kyiv Post.

По его словам, похоже, что сейчас на каждую ракету, которая у Украины, приходится 5-6 российских ракет.

"Если запустят 10 ракет, вам понадобится не менее 12 ракет в системе ПВО… поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные блоки", — сказал Сахарук.

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Он также раскритиковал Киев за недостаточное финансирование частного сектора и неадекватное управление, что усугубило ситуацию.

"В Украине нет капитала в частных руках. Капитал идет только от правительства к правительству. Частный сектор сейчас равен нулю", — сказал он.

Сахарук добавил, что для восстановления одного ГВт энергии потребуется около 1 млрд долларов, независимо от источников энергии.

"Госсектор не смог быстро и вовремя предоставить результаты, за исключением нескольких исключений. У нас они есть. Но в целом это просто полная управленческая неспособность что-то сделать вовремя", — добавил Сахарук.

По его словам, существует также проблема военного страхования (или его отсутствия), которая помешала частным компаниям, таким как ДТЭК, реализовать некоторые проекты.

Он отметил, что существует множество способов справиться с дефицитом — децентрализованная генерация электроэнергии, восстановление разрушенных объектов и импорт большего количества электроэнергии из Европы, но каждый из них сопряжен со своими проблемами.

"Мы должны восстановить как можно больше генерирующих мощностей до наступления зимы. Нам придется запросить дополнительную противовоздушную оборону, чтобы защитить то, что мы восстановим, но также нам придется развернуть новые генерирующие мощности", — сказал он.

Ранее Сахарук говорил, что ДТЭК вкладывает все имеющиеся средства в восстановление поврежденных ТЭС. Сахарук добавил, что в прифронтовых регионах ситуация с электроснабжением ухудшается из-за постоянных обстрелов, которые приводят к разрушению электросетей.