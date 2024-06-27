Україні не вистачає ракет ППО для захисту відновлених об'єктів енергетики, — ДТЕК

Генеральний директор енергокомпанії Дмитро Сухарук зазначив, що зараз на кожну ракету, яка є в розпорядженні сил ППО, припадає 5-6 російських ракет. Окремо він розкритикував керівництво країни за недостатнє фінансування і непрофесійне управління, що лише погіршило ситуацію.

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Дефіцит ракет є ППО головною причиною погіршення енергетичної ситуації в Україні. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише Kyiv Post.

За його словами, схоже, що зараз на кожну ракету, яка є в України, припадає 5-6 російських ракет.

"Якщо запустять 10 ракет, вам знадобиться щонайменше 12 ракет у системі ППО... тому, навіть якщо ми почнемо відновлюватися, почнемо ремонтувати, зараз немає можливості захистити відновлені блоки", — сказав Сахарук.

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Він також розкритикував Київ за недостатнє фінансування приватного сектора і неадекватне управління, що погіршило ситуацію.

"В Україні немає капіталу в приватних руках. Капітал іде тільки від уряду до уряду. Приватний сектор зараз дорівнює нулю", — сказав він.

Сахарук додав, що для відновлення одного ГВт енергії потрібно близько 1 млрд доларів, незалежно від джерел енергії.

"Держсектор не зміг швидко і вчасно надати результати, за винятком кількох винятків. У нас вони є. Але загалом це просто повна управлінська нездатність щось зробити вчасно", — додав Сахарук.

За його словами, існує також проблема військового страхування (або його відсутності), яка завадила приватним компаніям, таким як ДТЕК, реалізувати деякі проєкти.

Він зазначив, що існує безліч способів впоратися з дефіцитом — децентралізована генерація електроенергії, відновлення зруйнованих об'єктів та імпорт більшої кількості електроенергії з Європи, але кожен із них пов'язаний зі своїми проблемами.

"Ми повинні відновити якомога більше генерувальних потужностей до настання зими. Нам доведеться запросити додаткову протиповітряну оборону, щоб захистити те, що ми відновимо, але також нам доведеться розгорнути нові генерувальні потужності", — сказав він.

Раніше Сахарук говорив, що ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених ТЕС. Сахарук додав, що в прифронтових регіонах ситуація з електропостачанням погіршується через постійні обстріли, які призводять до руйнування електромереж.