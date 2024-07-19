На межі життя та смерті: що з Іриною Фаріон після замаху у Львові (фото, відео)

Мовознавиця Ірина Фаріон перебуває у критичному стані. Правоохоронці продовжують заходи із пошуку та затримання стрільця.

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Ввечері 19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю Ірину Фаріон. Її госпіталізували до лікарні, вона в реанімації. Фокус детальніше розповідає про стан жінки.

"Страна" з посиланням на джерела у МВС повідомила, що мовознавиця Ірина Фаріон перебуває на межі життя та смерті.

"Поки що ситуація критична", — зауважив співрозмовник.

Що відомо про пошук стрільця

В Офісі генпрокурора розповіли про початок досудового розслідування через замах на умисне вбивство Ірини Фаріон.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство громадської діячки, колишньої народної депутатки України VII скликання (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Нападник втік з місця події після того, як вистрілив у жінку. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця і його затримання. У місті оголошено оперативний план з його розшуку. Також на місці події перебуває керівництво обласної прокуратури та Нацполіції.

У місцевому Telegram-каналі "Львівич | Новини" повідомили, що на виїзді зі Львова поліція перевіряє багато автомобілів та автобусів.

"Багато машин та автобусів на виїзді зі Львова перевіряє поліція. Не лякаємось, ведуться розшукові дії щодо стрілка", — йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі "Труха Львів" розповіли про стрілянину на Стрийській вулиці.

"На Стрийській, 93 стрілянина. Поліція когось затримує", — повідомили в каналі.

Крім цього, у мережі показали фото Ірини Фаріон з лікарні.

Нагадаємо, в поліції розповіли, що нападник вистрілив у голову мовознавиці Ірині Фаріон, її госпіталізували. Вживають всіх заходів для встановлення й затримання стрілка.

У лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова зауважили, що Ірина Фаріон у важкому стані перебуває в реанімації. Їй надають усю необхідну допомогу.